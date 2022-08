Nicolás Cabré reveló por qué no correrá la media maratón de Buenos Aires: "Me lastimé"

Es de público conocimiento que Nicolás Cabré tiene una gran pasión por correr maratones. El actor participó en varias y de hecho estaba entrenando para llegar a participar la de Buenos Aires que se llevará a cabo el domingo 21 a las 7 de la mañana.

Sin embargo, Nicolás Cabré utilizó su cuenta oficial de Instagram para anunciar que no podrá recorrer el circuito de los 21k. "Después de varios intentos, decidí que lo mejor es no correr la media maratón de Bs.As. La rodilla no estaría ayudando y pide descanso", afirmó el artista.

Nicolás Cabré.

"Seguramente la carrera, la adrenalina o las ganas de hacer algo que disfruto, haría que llegue al final. Pero lo más probable es que me lastime peor y haga que duela más", explicó el actor para que los seguidores comprendan sus motivos.

A modo de llevar tranquilidad al público que lo sigue, Cabré expresó: "Lo mejor a veces, es saber pasar…(por mas bronca que de). Y no creo estar diciendo algo que no sepan. Pero a veces no vemos, o no queremos ver, las cosas más sabidas, las más simples. Y nos la tienen que repetir mil veces".

La postal que compartió Nicolás Cabré.

Nicolás Cabré le agradeció a los que lo acompañan en este momento

El círculo íntimo de Nicolás Cabré son los únicos que comprenden la verdadera importancia que tiene para el actor el hecho de no poder participar de este acontecimiento deportivo. Es por ese motivo que quiso manifestar su agradecimiento a quienes lo contienen.

"Quiero agradecer a los que están conmigo, los que me enseñan, a todos los que me demuestran su cariño aconsejándome, diciendome que pase esta vez. Gracias por enseñarme y cuidarme. Lo veo como un abrazo y con esto los quiero abrazar yo a ustedes. Gracias y suerte a todos mañana", escribió el artista.