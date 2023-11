Nicole Neumann se casó con Manu Urcera el 8 de noviembre de 2023 en una estancia luego de dos años de relación. La modelo no apostó a un solo look de novia, sino a dos. Manteniendo la regla del blanco, no dejó pasar la oportunidad para destacar en lo que a la moda respecto y ambos estuvieron pensados para dos momentos clave de la boda.

Así fueron los dos cambios de vestido que Nicole Neumann tuvo en su boda

Luego de dos años de noviazgo Nicole volvió a dar el "Sí, quiero" ante Urcera. Tal como se diferencia la modelo, queriendo mantener un bajo perfil y privacidad, la ceremonia fue muy íntima y con las figuras más cercanas al matrimonio. Sin embargo, eso no evitó que se obtuvieran fotografías del primer look de la novia.

Fue Laura Ubfal quien compartió las primeras imágenes de la ceremonia que se llevó a cabo al mediodía para poder disfrutar del buen clima. De camino al altar y en la primera parte del casamiento, donde se encuentra la recepción previo a que comience la verdadera fiesta, la madre de Indiana Cubero se lució con un conjunto de vestir confeccionado en broderie.

El primer look de Nicole Neumann en su boda con Manu Urcera

La parte superior del primer look se trata de un body con botones en la parte frontal rodeados por pequeños volados confeccionados con broderie, la tela que se destaca por tener micro siluetas de flores en un tono blanco. Dicho retazo frontal le cruzó el cuello para sostener el body, ya que se trató de un escote halter.

Como prenda inferior, la modelo apostó por un pantalón de vestir holgado también en blanco. A diferencia de muchos novias que suelen llevar un velo o una tiara, Nicole usó una vincha fina alrededor de su cabeza que generó un efecto de mucho volumen en su peinado. Una vez que ella, el novio y los invitados pasaron al salón, realizó cambio de outfit.

El segundo cambio de Nicole Neumann

Dejando atrás la elegancia y sutileza, Nicole Neumann decidió cambiar por prendas más cómodas y de noche. Como prenda superior lució un crop top que marca la silueta del busto y del cual cuelgan pequeñas tiras de strass, un modelo muy popular durante el 2023. Como prenda inferior, dejando atrás el pantalón, optó por un short blanco pegado al cuerpo y una pollera de tul por encima de éste.