Fabián Cubero y Nicole Neumann protagonizaron esta semana un nuevo escándalo mediático por una demanda legal que los involucra a ambos. Al parecer, el exfutbolista le estaría reclamando a la modelo la cuota alimentaria de su hija mayor, Indiana Cubero, porque hace un año que vive con él. Hasta el momento, ni él ni su pareja, Mica Viciconte, quisieron hablar públicamente, aunque sí la panelista de "Ariel en su salsa" aclaró en redes que dará notas recién la semana que viene.

En medio de esta polémica, Nicole Neumann se casó este miércoles con Manu Urcera en Neuquén, donde vive la familia del corredor de autos. La hermana de la modelo estuvo presente y señaló que había poca gente porque a muchos les costaba viajar hasta allá.

El casamiento de Nicole Neumann.

La actitud de Fabián Cubero

Por su parte, Fabián Cubero, no sólo decidió omitir a la prensa en estos días, sino que el mismo miércoles del casamiento de su ex, se llamó a silencio y no apareció en las redes sociales.

Las últimas Historias de Instagram que subió fueron en la tarde del martes. En una de ellas estaba su hijo Luca Cubero conociendo su Jardín de infantes. "Ya tiene ganas de arrancar", escribió la pareja de Mica Viciconte.

Luca Cubero.

De esta manera, Fabián Cubero no apareció de ninguna manera públicamente y Nicole Neumann disfrutaba de su gran día con Manu Urcera, su flamante marido.