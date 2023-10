Nicole Neumann está cerca de festejar su cumpleaños a fines de octubre, como también se acerca su casamiento con Manu Urcera, ya tienen todo listo y la cuenta regresiva comenzó a correr. Sin embargo, el último fin de semana, en Implacables, la tildaron de ser ‘’falsa’’, ya que la modelo se encontró con Soledad Solaro durante un evento.

En el programa se instaló la versión de que el piloto tuvo un romance con la presentadora de televisión, lo cual llevó a una escena de celos por parte de su futura esposa. Por lo que, indignada, Nicole decidió recurrir a su cuenta de Instagram, para realizar un fuerte descargo en sus historias y desmentir los dichos, dejando en claro, que nada arruinaría la felicidad que siente a estar próxima a casarse.

El contundente descargo de Nicole Neumann

"Me sorprende la poca responsabilidad de algunos escribiendo cosas que no existieron, cosas que supuestamente dije... que no dije. Cosas que no pasaron, por ejemplo, poner que gente amiga mía es ex de Manu y que yo fui una falsa porque en un evento la saludé", empezó diciendo, mientras manejaba.

Y la rubia continuó: "Si hay algo que no soy es falsa, primero. Después, Sole en este caso, no salió con Manu... Creí que ya estaba re contra aclarado. Así que, si estuve charlando con ella, sacándome fotos, filmando historias, es porque realmente tengo buena onda", remarcó, dejando en claro que está todo bien entre ambas modelos.

"Si hay algo que tenemos los escorpios, y especialmente yo, es que no soy falsa. Si alguien no me cae en gracia o pasó equis cosa, no saludo, no me relaciono y mucho menos genero una relación falsa... no soy yo así, no está bueno que digan cosas que no pasaron, que no son, que no existen y sobre todo que pinten una persona de mí que claramente no soy", agregó Nicole, claramente molesta.

Finalmente, Nicole Neumann dejó en claro: "Todos tenemos un pasado y cuál es el problema. No tengo ninguna mala onda con nadie que no me haya hecho nada directamente y con malicia a mí, que yo recuerde no pasó... Así que por favor vivan, sean felices, dejen ser feliz al otro... sobre todo no inventen, ni repitan cosas que no tienen la certeza o una prueba de que así sea porque no está bueno. Ensucian y generan dudas. Y le meten cosas en la cabeza a la gente que no son", cerró filosa.

