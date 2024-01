De Nicole Neumann a Daniela Celis, las famosas que van a ser madres en 2024

El 2023 ha sido testigo de numerosos nacimientos, pero también ha marcado el anuncio de varias famosas que esperan dar a luz en el 2024. El nuevo año comienza con las mejores noticias, y entre las celebridades que compartieron la emocionante noticia se encuentran Nicole Neumann, Daniela Celis, Agustina Casanova, entre otras.

Las famosas que van a ser madres en 2024

Algunas confirmaron el embarazo de maneras muy emocionantes y otras decidieron hacerlo por terceros, aunque si compartieron lo feliz que se sienten en sus redes sociales.

Nicole Neumann

Nicole Neumann y Manu Urcera

El rumor sobre su embarazo surgió días antes de su importante boda con Manu Urcera. La modelo, madre de tres hijas con Fabián Cubero: Indiana, Sienna y Allegra, ahora espera su cuarto hijo junto al piloto de autos. La primicia en su momento fue revelada por el periodista Gustavo Méndez.

Nicole Neumann mostró cómo creció su pancita

Nicole Neumann terminó con los rumores sobre su embarazo durante su boda al confirmar la noticia, ya que se encontraba en un entorno donde todos los presentes eran amigos. De hecho, se asegura que el embarazo es una de las razones que ha contribuido a estrechar nuevamente la relación de la modelo con su hija Indiana, con quien mantenía un distanciamiento.

Daniela Celis

La ex participante de Gran Hermano confirmó que está esperando gemelas junto a su ex compañero de reality, Thiago Medina. "Sí, voy a ser mamá, y tengo una noticia aún más hermosa que esa", fueron las palabras de la influencer en su programa "Fuera de Joda".

"Me resulta ser que no me encontré con uno, me encontré con dos. Y no van a ser mellizos como se fue mal filtrado por todos lados, van a ser gemelos", explicó Daniela Celis sobre su embarazo.

Agustina Casanova

La periodista mantiene una relación de 17 años con Lautaro Mauro, a quien conoció en Punta del Este en 2006, según lo declarado por la panelista en una entrevista para Para Ti. La pareja está esperando su primer hijo.

Agustina Casanova y Lautaro Mauro

Agustina Casanova fue más reservada y autorizó a Ángel De Brito a compartir la increíble noticia en LAM. “Está embarazada de tres meses; recién hace un ratito me autorizó a contarlo. Es colega, panelista, periodista, conductora de Telefe, Agustina Casanova”, anunció el conductor.

Muchos rumores se apoderaron de algunas famosas, por ejemplo, Cami Homs, quien negó estar embarazada. Seguramente durante el año seguiremos teniendo buenas noticias con respecto a dar a luz de las celebridades.

AF