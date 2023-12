Nicole Neumann y Fabián Cubero se separaron hace años y los escándalos siguen hasta el día de hoy. Es increíble que ni siquiera para sus propios cumpleaños se den un descanso. Este jueves 21, la modelo no pasó por alto la fecha de nacimiento del exjugador y le dedicó un fuerte mensaje a modo de indirecta.

La rubia, que se encuentra en Miami celebrando su luna de miel junto a Manu Urcera, su nuevo marido, recordó a su exesposo. Y es que Cubero es el padre de tres de sus hijas y es difícil olvidar ese día después de tantos años juntos.

Qué reflexión hizo Nicole Neumann durante el cumpleaños de Fabián Cubero

La modelo posteó un fuerte mensaje en sus historias de Instagram, como suele ser habitual para ella cada vez que quiere comunicar sus emociones. “Te explico: La vulgaridad… no es carácter; La decencia… no es debilidad; El desacuerdo… no es enemistad; La humildad… no es pobreza; La calumnia… no es información; El bullying… no es humor; El piropo… no es violación”, dejó leer.

El mensaje de Nicole

Nicole Neumann decidió poner las cosas en claro según su propio punto de vista, justo en el día de festejos de Fabián Cubero. El ídolo de Vélez Sarsfield no respondió su mensaje y siguió disfrutando de un nuevo año de vida. En esta oportunidad, el exmarido de Neumann está cumpliendo 45 años.



