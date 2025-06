Nicole Neumann reveló detalles del cambio de su vida con la llegada de su cuarto hijo, Cruz Urcera: "Volví a ser una primeriza"

Nicole Neumann es una de las modelos más observadas de las redes sociales. Su estilo fashionista y su amor por sus hijos la volvieron, además, en una influencia con más de 2 millones de seguidores. Sin embargo, todos los usuarios quedan enamorados y fascinados con la crianza de Cruz Urcera, su cuarto hijo. Lejos de lo que muchos se imaginaban, la modelo se permitió un espacio y compartió en sus historias de Instagram los detalles del cambio de su vida desde la llegada del bebé, reflexionando sobre la maternidad.

La reflexión de Nicole Neumann sobre los cambios de su vida desde su cuarto hijo: "Volví a ser una primeriza"

Nicole Neumann no duda en compartir sus miedos y seguridades con sus seguidores. La modelo es una de las favoritas de todos a la hora de hablar de moda y tendencias, pero también es una madre de cuatro hijos, que demuestra el cariño que les tiene y la crianza que les da. En todo momento, busca que Indiana, Allegra, Sienna y Cruz tengan un estilo de vida saludable, divirtiéndose y conociendo nuevos lugares por el mundo. Las postales que comparte en su cuenta de Instagram enternecen a todos.

Sin embargo, los miedos y los cambios siguen ocurriendo, a pesar de las experiencias ya vividas. La modelo decidió mostrar una foto de su cuerpo, horas después de la cesárea de Cruz, y reflexionó sobre el paso del tiempo. De esta manera, contó que mantuvo alimentación de calidad y ejercicio, pero nunca se privó de vivir los mejores momentos con su bebé. Fue así que admitió a sus seguidores seguir teniendo pensamientos de una "madre primeriza".

"Al principio no me animaba dejarle Cruz a nadie. Pensarán: 'Cuarto hijo, se crían solos'. Los míos no. Volví a ser una primeriza. Mismos miedos, cuidados, todo", expresó en un video en sus historias de Instagram. Así, Nicole reflexionó sobre la maternidad, la disciplina y perseverancia que mantiene a la hora de criarlos, sin perder de vista sus momentos personales y sus temores. Además, destacó el rol de Manu Urcera, ya que no todos los niños son iguales, y los suyos vienen de dos padres diferentes.

Los seguidores de Nicole Neumann no dudaron en coincidir con ella, sobre todo al momento de cuidarse a uno mismo, a pesar de los cambios que genera la llegada de un bebé a la casa. Sin embargo, la modelo intenta mantener una rutina, incluyendo a todos sus hijos, y permitiéndose todos los temores típicos de los primerizos. Ella busca seguir demostrando su pasión por la moda, el ejercicio, pero sin alejarse de los amores de su vida.

