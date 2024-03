Nicole Neumann subió una foto retro y llamó la atención por el parecido de Indiana Cubero

Nicole Neumann incursionó en el modelaje desde que era solo una niña. “Viví varias situaciones que en ese momento no se hablaban y no se planteaban de esa manera, entonces por ahí uno no se daba tanto cuenta. Mi mamá tuvo que parar a varios personajes grandes”, recordó sobre sus inicios.

De todas formas, siguió adelante y logró todo lo que se propuso. Gracias a su pelo rubio, largo y brilloso, sus ojos claros que mezclan el azul y el verde y su simpática sonrisa, Nicole Neumann logró un éxito rotundo en el mundo de la moda. Ahora, es el turno de una de sus hijas, Indiana, que también se inició en la disciplina.

El parecido de Nicole Neumann e Indiana Cubero

La modelo subió una foto a sus historias de Instagram en la que se ve un collage de fotos suyas. Lo que llama la atención es que son fotos retro, es decir, de los inicios de Nicole en el modelaje. Ahora lo está haciendo Indiana Cubero y ella la acompaña. Por otra parte, en la foto se pudieron ver las similitudes físicas que comparte con su hija mayor.

Nicole Neumann en Instagram

Indiana Cubero

Nicole Neumann e Indiana Cubero tienen el mismo color de ojos. Además, hay algo en la forma de mirar de Nicole en las fotos retro en las que se nota el vínculo madre e hija que comparte con Indiana. Cabe recordar que la hija mayor de la blonda subió hace pocos días las fotos de su campaña del año para SC Fitness.

SDM