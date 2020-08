Nicole Neumann habló de la salud de sus hijas menores y confirmó que tuvieron coronavirus

Nicole Neumann pasó momentos de verdadera angustia cuando dio positivo para coronavirus. La modelo se contagió junto a su empleada Daniela y su hija mayor, Indiana.

Después de 13 días de aislamiento, la diosa recuperó su salud y confirmó que atravesó la enfermedad con síntomas leves, al igual que su niña. “Fui oligosintomática, como se le dice, es como los mínimos síntomas, síntomas leves. Tenía un picor de garganta durante cinco días bastante fuerte. Es como un ardor bastante feo. Después te provoca como un sueño extra, como un cansancio general”, contó la modelo en Almorzando con Mirtha Legrand.

Luego, detalló cómo vivió su pequeña la enfermedad. "Indiana estuvo muy cansada, pero ella tenía la suerte de pasarsela en la cama mirando tele. Fiebre por suerte nunca nadie, eso es lo que tenía pánico, y decía me voy a dormir, me agarra fiebre, se agrava el cuadro, yo me iba a dormir con pánico", agregó y, ante la pregunta sobre la salud de Sienna y Allegra, confirmó que sus hijas menores también dieron positivo.

"Y las otras dos, bueno, en el camino, en realidad, esta primicia, al principio fueron negativas pero en el camino sí, dieron positivo", confirmó la ex de Fabián Cubero. "Cocinándoles con el barbijo, a tres metros, todo lo que quieras, pero estábamos en la misma casa, cocinándoles, el vaso que tomaban", cerró.