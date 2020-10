Nicole Neumann incendió sus redes sociales en ropa interior de encaje

Considerada desde hace más de dos décadas como una de las mujeres más bellas y deseadas de la Argentina y dueña de un estilo propio que siempre marca tendencia, Nicole Neumann "enloqueció" a sus más de 1,6 millones de seguidores al mostrarse en ropa interior de encaje de un diseñador. La rubia, panelista de "Nosotros a la Mañana" el programa de eltrece conducido por "el Pollo" Alvarez dejó ver toda su sensualidad en varias imágenes que compartió.

Soltera, sin apuro, según como ella se define todo el tiempo, aunque todos los días surgen rumores de romance con diferentes personalidades. Con collares, como detalle de color la rubia, exesposa de Fabián Cubero vive un presente tranquilo por así llamarlo ya que lleva algo más de un mes sin "encontronazos " con su ex, quien está en pareja con Micaela Viciconte.

Si bien ella asegura que no está en pareja, hace pocos días fue vinculada con Martín Tassara, ex pareja de Isabel Macedo, la modelo no confirmó ni negó la relación, pero aseguró que no hablará nunca más de su vida privada. Mientras tanto, con su belleza y sensualidad deleita a sus seguidores. ¿Quien conquistará el corazón de una de las mujeres más deseadas de la Argentina?