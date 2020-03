Nicole Neumann invitó a Burlando a una fiesta sin Barby Franco: la reacción de la modelo

Barby Franco estalló al enterarse que Fernando Burlando asistió a una íntima celebración en la casa de Nicole Neumann. En el estreno de Pampita Online, que se emite a las 18.30 por NET TV, la panelista se refirió a este encuentro.

"¿Es verdad que lo invitó a una cena y no te llevó?" disparó Pampita. "Si no sé por qué no me invitó a mí", dijo Franco. Lo cierto es que, tras este comentario, Gege Neumann intervino y aclaró: "Es que era una cena entre solas y solos. Ella estaba hablando de la cena y él le pidió que lo invitara. Pero ella le aclaró que era de solos y solos", disparó la hermana de la modelo.

"Este dato no lo sabía. Igual no le pregunté nada porque no me pareció", aclaró Barby.

La invitación de Nikita fue en pleno aire de Nosotros a la mañana cuando hablaban de una cena en la casa de la rubia con el panel del ciclo. En ese momento, la rubia le reclamaba a Tomás Dente, su compañero, que era muy exquisito a la hora de comer, mientras Burlando estaba al aire en un móvil. “Escuché todo menos una invitación”, respondió el abogado, entre risas. “Lo hacemos partícipe del programa, lo invitamos. Invitado, sin parejas”, lo apuró Nicole.