Fuertes declaraciones de la mamá de Nicole Neumann, tras los rumores de estafa

La polémica familiar de Nicole Neumann volvió a escena y la antigua pelea con su mamá Claudia salió a la luz.

Según reveló Denise Dumas en Hay que ver, la rubia fue estafada por su mamá en los inicios de su carrera. "Ella trabajó todos esos años y como era menor esa plata no le iba a ella. Era re buena compañera, es buena persona”, contó la conductora.

Enterada de estas versiones, la ex manager de Nikita salió al cruce. "La conozco a Denise desde los 15 años y la defiendo siempre. No puedo creer la bestialidad que dijo", disparó en el portal Ciudad.com.

"Yo ya estoy podrida. Si dice eso, que lo pruebe o se disculpe. Estoy harta, yo me fui de los medios porque no lo soporto. Imaginate que ahora salgan con esto", agregó la mujer.

Luego, se refirió a los conflictos que la separaron de su hija cuando la representaba. "Hay 8.500 temas entre madres e hijas adolescentes. Nicole a los 18 no es que no tenía nada, tenía auto y un dúplex a estrenar en Palermo. Tenía de todo y hay revistas que lo prueban. Decir que Nicole a los 18 no tenía nada, tenés que tener cara para decir eso", tiró.

Más adelante habló de la posibilidad de hacer juicio a quienes disparen estas falsas versiones. "No tengo por qué bancarme esto. En su momento, me lo banqué porque no me quedaba otra. El caradurismo que tienen todos en la tele me parece impresionante. Si empiezo a hablar yo, gano millones de dólares, pero no soy así. No hablo de la gente ni de lo que hace, me parece que hay que tener más respeto", cerró.