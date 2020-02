Conocé a los hijos que tuvo Antonio de la Rúa tras separarse de Shakira

Tras 11 años juntos, en 2011 Antonio de la Rúa y Shakira le pusieron fin a su historia de amor. Sin embargo, el hijo del expresidente Fernando de la Rúa volvió a darle una nueva chance al corazón de la mano de otra colombiana, la deejay Daniela Ramos, quien fue Miss Mundo Colombia, y con quien tuvo dos hermosos hijos.

Al parecer el empresario actualmente está soltero, luego de haber formado una linda familia: tuvo a Zulú, nacida en 2013 en Uruguay y a Mael, nacido el 12 de septiembre de 2016. De bajo perfil, Antonio en alguna oportunidad se refirió a su famosa ex: “De mi lado no queda ninguna cuenta en lo personal. La veo feliz y me hace feliz. Veo que consiguió muchas cosas que quería, como armar una familia y yo he logrado lo mismo. Me parece que han salido los dos muy bien”

Asimismo, Daniela Ramos, también se había referido a su compatriota cuando salió a la luz su relación con De la Rúa: “Me gustaba mucho Shakira cuando era chica. Ahora no la pondría en mi repertorio porque no compartimos el mismo género”, declaró en aquel entonces.

Sobre Antonio y la madre de sus hijos, se supo que durante algunos años vivieron Berlín, donde ella se dedicó a perfeccionar sus conocimientos musicales y de deejay. Sin embargo, en septiembre de 2019 a la joven artista se la vio con otro hombre. “Me separé hace un año pero Antonio será siempre mi familia”, confesó en ese momento.