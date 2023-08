Nicole Neumann y Manu Urcera mostraron su casamiento en la nieve: "La boda del año"

Nicole Neumann y Manu Urcera se comprometieron en un evento sorpresa que él le organizó en enero a su novia con la complicidad de su familia.

Desde entonces, las noticias y rumores alrededor de la celebración no han dejado de circular: Dónde será, quiénes están invitados y quiénes no, si va a ir Indiana Cubero con quien la modelo está distanciada, etc.

Nicole Neumann y Manu Urcera comprometidos.

Lo cierto es que Nicole Neumann y Manu Urcera están en plena organización de su boda y viven con tanta emoción los preparativos que hasta hacen simulacros de ese momento.

Esta semana, la pareja viajó a San Martín de los Andes, un destino sin dudas súper romántico y, ante la atenta mirada de sus amigos, "se casaron", con anillo incluido.

Nicole Neumann y Manu Urcera en San Martín de los Andes.

Así fue el casamiento de Nicole Neumann y Manu Urcera

Nicole Neumann y Manu Urcera mostraron en sus redes el momento en que se casaban en la nieve.

En un video que compartieron, se podía ver cómo un amigo de ellos, le colocaba un anillo a la modelo y la pareja celebraba con un romántico beso.

"Después de todo, la boda del año fue en San Martín", indicaba la Historia de Instagram junto al video del casamiento en la nieve.

Además, agregaron un "Señor y Señora" en inglés.

Sin dudas, Nicole Neumann y Manu Urcera están súper ansiosos por su casamiento y la gran boda será un evento inolvidable tanto para ellos como para sus familias, amigos e, incluso, millones de seguidores.