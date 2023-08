Nicole Neumann recurrió al silencio luego de todo lo que se estuvo diciendo con respecto a su vínculo con Indiana Cubero. Por su parte, Fabián Cubero si ha dado algunas declaraciones en contra de la modelo y Mica Viciconte, su pareja, utilizó las redes para lanzar algunas polémicas indirectas.

En medio de todo esto, Nicole Neumann dio una nota en Hola y se sinceró sobre esta decisión de alejarse de los medios por un tiempo. "Todo esto que pasa es el resultado de algo que hace años vengo padeciendo. Pero mi prioridad es proteger a mis hijas, por eso hace tres años decidí no hablar más de mi vida privada. A ellas obviamente no les gusta que se hable en el colegio, que la gente les pregunte cosas o les comente algo algún compañero porque, como van creciendo, les llega y tienen acceso a más información", planteó.

Nicole Neumann e Indiana Cubero

Además, aprovechó para lanzarle una indirecta a Fabián Cubero y lo acusó de aprovecharse de este conflicto. "Como esto viene de hace tiempo, entendí que a algunas personas les sirve el escándalo, el barro, pero definitivamente ese no es el camino que yo elegí en mi carrera, entonces no me interesa nada subirme a esa", expresó con cierto enojo Nicole Neumann, que busca cuidar su relación con Indiana Cubero.

Por otro lado, Nicole Neumann dejó bien en claro que solo quiere proteger a sus hijas que se ven afectadas por el enfrentamiento con Fabián Cubero y sufren. "Hay un montón de cosas que no se saben y que nunca se van a saber porque tengo otra filosofía para manejar los conflictos, sobre todo cuando tienen que ver con mis hijas. A mí lo único que me importa son ellas tres y siempre van a estar por encima de cualquier cosa y de cualquier persona. Hoy, más que nunca, me guío por eso y elegí correrme un poco del medio para protegerlas", comentó.

Fabián Cubero y Mica Viciconte

Cuando salió todo este conflicto con Indiana Cubero y una supuesta denuncia por parte de la adolescente, Nicole Neumann decidió dejar de ir a Los 8 escalones del millón, el programa de Guido Kaczka del cual ella era jurado. Sin embargo, al parecer esta no fue la única razón y la modelo explicó que fue "un poco por eso y otro poco porque necesitaba tener más tiempo para organizar mis bodas, que se me están viniendo encima y hay que dedicarles tiempo y energía. Y sí, me empezó a pasar un poco esto del asedio cada vez que iba a grabar, que es difícil de esquivar, yo entiendo que la prensa y todos están haciendo su trabajo, pero el mío como mamá es proteger y resguardar a mis hijas ante todo".

Nicole Neumann y Manu Urcera

Luego, arremetió contra Fabián Cubero. "Se me llevó a un lugar donde no me quedó otra opción que acudir a la Justicia, que se está ocupando y tiene todas las pruebas de la verdad. Y también hay una Justicia allá arriba, llamala como quieras... Quiero paz, sobre todo por mis hijas, que son quienes más padecen. Como adulto, tenés más herramientas y lidiás como podés, vas a terapia, charlás con tu pareja, lo manejás. Pero las criaturas no, eso es lo que más me duele. Evidentemente no es lo que se quiere lograr del otro lado", cerró.

Por último, Nicole Neumann se refirió al supuesto incidente en la puerta del colegio y dijo: "Todas mentiras... Mentiras para ensuciarme. Todas esas cosas, con capturas de pantalla, nombres y apellidos, están donde tienen que estar, que es en la Justicia".

