Nicole Neumann se encuentra pasando por uno de los momentos más difíciles en su vida, luego de que Marcela Tauro revelara en Intrusos que su hija Indiana Cubero la denunció por ‘’violencia psicológica y física’’, la noticia estalló en los medios y cada día se develan nuevos datos sobre esta interna familiar y la pareja de la modelo.

Mientras tanto Nicole decidió alejarse de su trabajo como jurado en Los 8 Escalones y se mantiene al margen de la polémica, mientras continúa con los preparativos de su boda con Manu Urcera.

Desde su cuenta de Instagram, la modelo desde hace varios días atrás comparte varias indirectas que estarían relacionadas al caso de Indiana Cubero. En esta oportunidad compartió una nueva en sus historias: ‘’Si alguien nos trata mal, recordemos que hay algo mal con ellos, no nosotros…’’, comienza diciendo el posteo.

El posteo de Nicole Neumann

Luego, continúa: ‘’Las personas 'normales', no andan por ahí destruyendo a otra persona’’, finaliza el texto, de una manera muy tajante y fuerte, en referencia al daño que le estarán causando a la modelo por la denuncia de violencia familiar y la guerra con Cubero.

Los mensajes de Nicole Neumann

No es la primera vez que la modelo decide compartir mensajes que se interpretan como indirectas en medio del conflicto familiar. Días atrás publicó en su Instagram: "Tus palabras nunca son en balde, no se las lleva el viento, no son palabras vacías, es lo que piensas, lo que sientes, lo que ves. Tu siempre vas con la verdad por delante".

Luego, Nicole Neumann compartió otra reflexión. "Cuando la gente no puede controlarte, tratan de controlar cómo la gente te ve", fue la siguiente frase que compartió en sus redes y que llamaron la atención por la complicada situación con Indiana Cubero.

D.M