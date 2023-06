Nicole Neumann estaría pasando uno de los peores momentos a nivel personal, por la denuncia que le habría hecho Indiana Cubero acusándola de maltrato. A pocos días de su casamiento, salió a la luz la estrategia que usará la modelo en este caso.

En "LAM", fue Yanina Latorre quien confirmó cuál de qué manera actuará Nicole Neumann de cara a la viralización de la denuncia que habría hecho la mayor de sus hijas.

Nicole Neumann e Indiana Cubero.

"Tiene decidido cumplir con las normas. Ella no habla públicamente, ni habla de la menor, porque no es su perfil y no quiere exponer a su hija, y creo que está bien", expresó con total seguridad Yanina Latorre sobre Nicole.

Según la información que tiene la panelista de "LAM", Nicole no tiene intenciones de alimentar el juego mediático tratándose de su hija quien está en el medio. Ese habría sido uno de los motivos por los cuales dio un paso al costado de "Los 8 Escalones del Millón".

Yanina Latorre apuntó contra Fabián Cubero y se mostró a favor de Nicole Neumann

"Lo cierto y lo real, averiguando y hablando con los abogados, es que no hay ninguna denuncia, ni se hizo ninguna denuncia", aseguró la angelita en referencia a lo que circula en los medios sobre la decisión de Indiana Cubero de llevar a Nicole a la Justicia.

"Lo que intentó Cubero con su abogada fue presentarse ante la Justicia con estos audios, con los que intentaron presentarlos y denunciar, y la jueza no les tomó la denuncia", agregó Yanina sobre la estrategia del exfutbolista. De esta forma, la panelista dejó en evidencia su clara posición del lado de Nicole Neumann.