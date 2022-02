Nicole Neumann despertó rumores de embarazo después de una sugerente publicación que hizo en su Instagram.

Tras un viaje junto a Manu Urcera por Europa, la modelo dejó abierta la posibilidad de agrandar la familia gracias a sus sugestivas palabras. "Volvemos y seremos cinco, ¿o seis?", dijo en el post en el que se despedía de Madrid.

Lo cierto es que estas palabras generaron una serie de especulaciones que la misma Nicole Neumann se encargó de aclarar. “Todavía somos cinco. Seguramente en un momento se dará”, dijo sobre la posibilidad de agrandar la familia.

Nicole Neumann reveló el especial pedido que le hicieron sus hijas

Luego, Nicole Neumann confesó cuál es el especial pedido que le hacen sus hijas Sienna, Allegra e Indiana. “Mis hijas me piden un hermanito desde hace rato. No me dicen el sexo del bebé, me dicen ‘queremos que tengas un bebé con Manu’", disparó y siguió: "Siempre querían un hermanito, pero sin el nombre del padre. Ahora viene con el nombre del padre incluido”.

Nicole Neumann y Manu Urcera en familia.

El fuerte mensaje de Nicole Neumann

Antes de su regreso al país, Nicole Neumann compartió un fuerte mensaje en sus redes sociales y enfrentó las versiones que la atacaban por dejar a sus hijas tanto tiempo.

“¿Qué se hace si las cosas no son 100x100 como uno quiere? ¿Si no podemos controlarlo todo? ¿Nos tiramos a llorar y nos rendimos?”, se preguntó de manera contundente Nicole Neumann en el posteo que acompañó con una serie de 10 fotos de su estadía por Madrid, España.

Nicole Neumann y Manu Urcera en su mejor momento.

“Yo solo sé ser fuerte”, continuó la modelo y presentadora. “Trabajo desde que tengo 12 años, manteniendo en gran parte a mi familia. Mi papá me abandono de bebé, y mil cosas que jamás contaría públicamente. Años de terapia y libros de autoayuda”, remarcó Nicole.

Es su texto, la modelo, muy sincera con sus seguidores y con ella misma, habló de las estafas de las cuales ha sido víctima, de los “abusos psicológicos” y hasta el “machismo en la justicia”. “Esos momentos que lloro y no puedo dormir de angustia, no los publico claro, porque soy humana y también los paso", expresó.