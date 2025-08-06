El mundo del espectáculo vuelve a encenderse con una vieja rivalidad que nunca termina de apagarse: Nicole Neumann y Pampita Ardohain, enemigas íntimas desde los años dorados de las pasarelas, vuelven a estar en el ojo del huracán. Esta vez, el detonante fue un cambio clave en Los 8 Escalones (El Trece) que dejó a todos con la boca abierta.

Mientras Pampita fue elegida para reemplazar a Guido Kaczka en la conducción del exitoso ciclo de preguntas y respuestas, Nicole Neumann renunció de manera sorpresiva al panel justo antes del debut de su histórica rival. La coincidencia no tardó en levantar todo tipo de especulaciones.

Nicole Neumann reveló por qué renunció a Los 8 Escalones: ¿Culpa de Pampita?

Según revelaron en LAM (América TV), Ángel de Brito se comunicó directamente con Nicole para saber si su abrupta salida tenía que ver con la nueva posición de Ardohain en el programa. “Me enteré de que empezaba un nuevo ciclo y era obvio que iban a decir que me bajaba por Carolina, pero ya estaba hablado desde antes con la producción”, respondió tajante la modelo.

A pesar de su intento por desmentir las versiones, muchos en el medio coinciden en que la rubia no habría tolerado quedar por debajo de Pampita en el organigrama del programa.

Nicole explicó que su salida se debió a temas personales y familiares: “Estoy manejando los tiempos para hacer mucho desde casa, ya que Cruz (su hijo menor) demanda mucho”, dijo, justificando su alejamiento con cuestiones de agenda.

Por si fuera poco, Neumann también dio de queéhablar en las últimas semanas por sus declaraciones sobre su ex, Fabián Cubero, padre de sus hijas. En diálogo con Ángel Responde, fue clarísima: “En algún momento tuve esperanzas, pero después de nueve años, ya no tengo esperanzas”.

La guerra fría entre Nicole y Cubero, que lleva casi una década de idas y vueltas, juicios y escándalos, parece haber llegado a un punto sin retorno. La modelo descartó cualquier posibilidad de reconciliación y dejó en claro que su vínculo con el exfutbolista está completamente roto.

Entre la tensión con Pampita y el conflicto eterno con Cubero, Nicole Neumann vuelve a copar la escena mediática con declaraciones que no pasan desapercibidas.

