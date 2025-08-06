Fabián Cubero denunció a Nicole Neumann: “Accionar provocador y desafiante, no puede pasar inadvertido”

Nicole Neumann y Fabián Cubero volvieron a recurrir a la justicia. A pesar de los años transcurridos desde su separación, el conflicto entre ellos parece no encontrar un punto final. Esta vez, es el exfutbolista quien decidió llevar a su expareja a los tribunales, con una denuncia que reaviva la tensión entre ambos.

Tal como se reveló en Los Ángeles de la Mañana, Cubero inició una acción legal contra Nicole por un presunto incumplimiento del régimen de comunicación con sus hijas durante las vacaciones de invierno. Según el escrito judicial, la modelo habría impedido que el exjugador ejerciera su derecho a compartir ese tiempo con las menores, desatando así un nuevo enfrentamiento.

Nicole Neumann y Fabián Cubero

La denuncia de Fabián Cubero a Nicole Neumann

“Solicito se impongan sanciones combinatorias. Se revoque el permiso de salida del país conferido a la madre y se ordene la acreditación previa de pasajes de ida y vuelta ante cualquier viaje internacional”, leyó Ángel de Brito en el programa, en alusión al reclamo legal de Cubero. Además, el documento describe el accionar de Nicole como “provocador y desafiante” y remarca que no puede pasar inadvertido.

En el centro del conflicto estaría el reciente viaje de Nicole con sus hijas a Europa. De acuerdo a lo comentado en LAM, las niñas habrían querido extender su estadía algunos días más, lo cual habría alterado los tiempos establecidos para regresar con su padre. Aunque ellas conocían la fecha de regreso, desde el entorno de Cubero aseguran que Neumann habría actuado de mala fe, en una conducta que “afronta directamente a la buena fe”.

El exfutbolista busca medidas ejemplificadoras. Entre sus pedidos figura una compensación económica por los días que no pudo ver a sus hijas, y la imposición de restricciones para que futuras salidas del país no se repitan sin controles.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Fabián Cubero y Neumann terminan en tribunales. Aunque ambos formaron nuevas parejas y construyeron nuevas familias, el vínculo entre ellos sigue marcado por desacuerdos respecto a la crianza de sus hijas en común. Por ahora, Nicole Neumann no se ha manifestado públicamente sobre la denuncia, pero la batalla legal ya está en curso.

F.A