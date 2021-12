Nicole Neumann reveló que sufrió violencia de género por parte de un exnovio

Tras el debut de Indiana Cubero en la pasarela, Nicole Neumann recordó sus inicios en el modelaje y sacó a la luz un doloroso hecho que vivió a los 18 años mientras vivía en París por trabajo.

“Estaba de novia con un hombre diez años mayor. Un tipo que tenía lapsus agresivos. Sí, fui víctima de violencia psicológica y física”, dijo.

Sobre los hechos traumáticos a los que fue sometida, Nicole recordó uno que casi le cuesta la vida. "Cachetazos y golpes en la cara, un montón; pero creo que lo peor que viví fue una revoleada de un control remoto que me dio en la garganta y me cortó por un ratito la respiración”, conto.

Tras el debut de su hija Indiana como modelo, Nicole Neumann recordó un violento episodio que vivió en sus inicios con una ex pareja suya.

Esta revelación sorprendió a todos ya que la modelo nunca antes había mencionado este hecho que le marcó la vida para siempre y que le costó mucho superar. "Moría de amor... Qué irónico, ¿no? Esto no es sano, me repetía a mí misma. Quiero un hombre que me cuide, que me proteja. Con todo el dolor y el valor del mundo que debí juntar, lo solté. Me llevó meses olvidarlo”, confesó.

Además, reveló que pidió ayuda profesional para poder salir de esa relación y dejar de justificar la violencia que su pareja ejercía contra ella. "Estaba enamoradísima y creía que él se comportaba así por todo lo que había pasado en su vida, por sus traumas... Y entonces se descargaba conmigo. Lo justificaba ciegamente”, agregó.

Hoy, vive una relación lejos de la violencia y súper enamorada. Hoy construye con su ex, Fabián Cubero, el mejor ambiente para sus tres hijas: Indiana, Allegra y Sienna. Hoy es feliz porque pudo superar esa historia violenta y encontrar hombres que, más allá de que hayan o no funcionado las historias, la respetaron y trataron como toda mujer merece.

Nicole Neumann reveló el pedido que le hicieron sus hijas tras el embarazo de Mica Viciconte

La modelo habló sobre lo que le dijeron sus hijas al confirmarse la novedad.

Semanas atrás, Mica Viciconte anunció que está esperando a su primer hijo con Fabián Cubero. En medio de esta situación y mientras la pareja disfruta de este feliz momento, Nicole Neumann habló del pedido que le hicieron sus hijas tras la novedad del embarazo.

"Ellas siempre quisieron un hermanito. Así que están chochas. Igual, me siguen pidiendo el mío. No les basta", dijo la modelo en nota con Intrusos sobre el pedido que le habrían hecho Indiana, Allegra y Sienna, tras la feliz noticia de Mica y Fabián.

"Me dicen ‘mamá, queremos tener un hermanito tuyo’. Y yo les digo ‘bueno, vamos a ver, chicas’", agregó la modelo súper polémica.

En este contexto, la modelo habló sobre la posibilidad de formar una familia junto a su novio, José Manuel Urcera. "Me gustaría ser madre junto a él", dijo sincera. "Él es re papá. Tiene a sus sobrinos y se le cae la baba, pero ya se verá. Por ahora estamos disfrutando juntos", cerró.