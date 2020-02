Por primera vez Julieta Prandi dio detalles de su relación con Guido Sardelli

Dueña de una belleza natural y considerada una de las actrices y modelos más hermosas de la Argentina, Julieta Prandi (38) logró superar el infierno que vivió con su exmarido, Claudio Contardi y hoy se encuentra brillando en la obra "Atrapados en el Museo" junto a gran elenco y volvió a abrir su corazón.

El dueño de su amor es el segundo guitarrista y segunda voz de "Airbag", Guido Sardelli (32), seis años menor que ella, pero ¡a quién le importa la edad cuando llega la felicidad de la mano de otra persona!. Segura de si misma y convencida de que está relación le hace bien, Julieta reveló los detalles de su "noviazgo" con el joven rockero en una nota exclusiva para CARAS.

"Ambos nos sentimos muy bien con esta relación, aunque hace poco que nos conocemos. Estoy tranquila y disfrutando de este momento. Lo importante cuando uno comienza a conocer a alguien es tener cosas en común y en este caso somos dos personas que conectaron y que tienen una mirada muy similar de la vida. Si bien tenemos carreras distintas, ambos empezamos muy chicos y, de pronto, tuvimos mucho éxito de joven, algo que en un punto nos conecta. Estamos acostumbrados al vértigo que genera el éxito. Yo soy modelo desde chica y a los 18 años explotó todo con el sketch con Guillermo Francella. Al poco tiempo tuve un programa propio en Perú, país al que quiero con el corazón y también en donde me siento muy querida. Fue una carrera muy fuerte, que me dio muchas alegrías y muchos reconocimientos, pero que me alejó de mi familia. A Guido le pasó algo parecido, pero desde el lado de la música.