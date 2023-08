Nicole Neumann se encuentra terminando los últimos preparativos para su boda con Manu Urcera que tendrá lugar a fin de año y para aliviar la cabeza de tanto trabajo, decidió armar las maletas para reencontrarse con su futuro marido, quién se encuentra vacacionando con su familia en el sur.

Desde Instagram, la modelo relató cómo fue su día para terminar con un dato insólito que seguramente sus seguidores no se la veían venir: "Arranqué el día a las 6 de la mañana, hacía mucho frío por eso me llené de abrigos y camperas, estoy medio congestionada así que me puse un chal en el cuello", empezó diciendo, mientras se cerraba el cuello del saco de lana que tenía puesto.

Luego continuó sobre la previa de su viaje a la Patagonia: "Fui al médico, armé los uniformes de las chicas, fui al colegio dos veces, levanté un desayuno en el medio de todo, manejé 30 kilómetros hasta capital, subí al avión y cuando me saqué la campera descubrí esto", expresó Nicole.

El pantalón roto de Nicole Neumann

Acto seguido, Neumann mostró su pantalón engomado completamente roto y es que al parecer la top model nunca se dio cuenta hasta el momento que se encontraba en el avión y bajo la guardia para descansar hasta llegar a su destino: ‘’Este es el cadáver con el que venía viajando. Qué vergüenza, igual, ya estoy más allá del bien y del mal. Todos habrán pensado que es la nueva tendencia", bromeó Nicole Neumann.

Nicole Neumann se reencontró con Manu Urcera en el sur argentino

A pesar del percance que sufrió Nicole en pleno vuelo, no fue impedimento para reencontrarse con Manu Urcera que la esperaba muy feliz por volver a ver a su futura esposa y disfrutar de la temporada alta de nieve.

Nicole Neumann y Manu Urcera

Horas más tarde después de compartir su odisea con el pantalón roto y postear imágenes del paisaje que podía apreciar desde su ventanilla en el avión, Nicole Neumann reposteó una imagen que subió el piloto junto a su amada, en donde se los puede muy sonrientes y abrigados para combatir el frío del sur argentino mientras disfrutan de una cena.

D.M