La relación entre Nicole Neumann e Indiana Cubero sigue pendiente de un hilo y, después de las señales de acercamiento entre ellas, Laura Ubfal contó la verdad detrás de este vínculo.

La periodista aseguró en Intrusos que no existe buena relación entre ellas, a pesar de que Nicole Neumann subió en sus redes una foto del embarazo de Indiana. "No hay ningún acercamiento. En los medios pusieron que Nicole Neumann le va a hacer la fiesta de 15. Ella no va a hacer ninguna fiesta. Lo que yo conté es que Mica y Cubero le ofrecieron hacer una fiesta de 15 pero Indiana no quiso. Es una chica que está pasando un momento en el que no tiene relación con su mamá", disparó.

En este contexto, Maite Peñoñori agregó que la Justicia acordó un día en el que Nicole Neumann e Indiana se encuentran con un psicólogo.

Cómo será el festejo de 15 años de Indiana Cubero

Con respecto a su cumpleaños de 15, que será el próximo 18 de octubre, en Intrusos aseguraron que Indiana Cubero eligió hacer una reunión íntima y no una gran celebración. "A todo esto Mica Viciconte sube una imagen de que va al cine" , disparó Ubfal resaltando el gesto de la mujer de Cubero para "provocar" a Nicole.

Lo cierto es que la idea de Nicole Neumann era poder festejar junto a ella. Según informó el portal TN Show, Nicole Neumann le estaría enviando a Indiana Cubero diversas propuestas de fiestas temáticas para motivarla a que lo haga.

El fin de semana de Indiana Cubero con Mica y Poroto.

Tal como contaron en el sitio, Nicole Neumann estaba dispuesta a que Indiana invite a esta celebración a Mica Viciconte con Fabián Cubero y el pequeño Luca. Por el momento, la joven aún no decidió si quiere celebrar sus 15 años, el próximo 18 de octubre.