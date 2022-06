Nicole Neumann y la fuerte frase que Fabián Cubero le dijo a sus hijas: "Tu mamá es..."

La guerra entre Nicole Neumann y Fabián Cubero se recrudece. Cuando parecía que reinaba la paz entre la ex pareja, nuevos rumores comenzaron a correr entre ellos y versiones cruzadas.

La modelo volvió de Europa y las polémicas no se hicieron esperar. Esta vez, fue en Socios del espectáculo donde revelaron una dura interna entre la diosa y el ex futbolista que involucra a sus hijas Sienna, Allegra e Indiana.

“Nicole se presento a los abogados para hacer un pedido de terapia coparental, para llevarse bien con Cubero, pero él no les atiende el teléfono a las terapistas”, contó Karina Iavícoli.

Lo cierto es que la periodista mantuvo un diálogo con Nicole Neumann y reveló parte de esa charla y las polémicas frases de la diosa. "Espero que él sane", le habría dicho Nikita a la panelista.

Luego, dio más detalles de esta charla. "Las chicas les cuentan que Cubero vive pendiente de su vida en redes y que tiene cuentas truchas. Me dijo que le acota maldades a su hija, como 'tu mamá es una mentirosa' o 'a tu mamá lo único que le importa es tener un novio con plata'", disparó.

Qué dijo Nicole Neumann sobre su pelea de "canjes" con Mica Viciconte

A su llegada al país, Nicole Neumann enfrentó también una nueva polémica por los picantes dicho de Mica Viciconte.

La novia de Fabián Cubero acusó a la modelo de hablar con sus marcas amigas para que no le den canjes.

"Estuviste subiendo unas historias, después de lo que paso con Mica, eso de la moda, de las marcas que la bajan, que no la bajan…", le preguntaron en Socios del espectáculo. "Ni idea... Son cuestiones de otros que a mí no me competen", fue la contundente respuesta la modelo.

Consultada por la queja que Viciconte había subido a sus redes, Neumann replicó: "No sé ni qué estuvo subiendo. No me interesa. Ningún problema", cerró el tema.