Juntos pese a todo. Y es que después de atravesar una crisis producida luego de que Nicole Neumann (41) conociera la existencia de un comprometido chat entre su novio Manu Urcera (30) y una supuesta tercera en discordia, la modelo eligió seguir apostando al amor. En los chats, el piloto de TC parece coordinar un encuentro con la chica en cuestión. “Yo voy para allá en año nuevo, capaz nos podemos ver”, le dice el novio de la top a la mujer, en alusión al viaje que lo llevó a Las Grutas, provincia de Río Negro, destino en el que Nicole y Urcera recibieron el nuevo año junto a las tres hijas de la top. “Dale, listo, avisame y coordinamos, vas a tener a todo el mundo detrás tuyo pero capaz te podés escapar (emoji de diablito)”, es la respuesta que recibe Urcera por parte de la joven.

Nicole Neumann y Manu Urcera, en Punta del Este, apuestan al amor tras el escándalo

Pese al escándalo, y aún con los rumores de infidelidad rodeándolos, lo cierto es que Nicole y Manu finalmente eligieron priorizar su historia de amor. “Que te cele pero a la vez confíe en ti, que te cuide y se preocupe por ti, que se disculpe cuando cometa un error, que siempre sea detallista y no en lo material”, fue el sugestivo mensaje que Neumann posteó en su Instagram pasada la supuesta crisis. Urcera, por su parte, también dio pistas en su perfil de que el romance seguía con viento a favor, al compartir un video acaramelado junto a la modelo.

Algunas horas antes, la top había iniciado su estadía en Punta del Este con el piloto de Turismo Carretera y sus hijas Indiana (13), Sienna (7) y Allegra (10), fruto de su relación con Fabián Cubero. El miércoles 5, el grupo partió rumbo a José Ignacio para almorzar en el parador “La Choza” de mar, ubicado en playa Laguna Escondida. Llegaron sobre las 15:00 horas y permanecieron sentados en una de las mesas dispuestas sobre la arena y cubierta por un toldo que los protegía del sol. Degustaron rabas, choclos, más una ensalada de langostinos. También pesca del día y papas rústicas, que acompañaron con agua, limonadas, gaseosas cola y luego café. Sobre las 16:30, partieron para continuar el día en la playa y lo hicieron en un vehículo estilo arenero.

Nicole Neumann y Manu Urcera, en Punta del Este, apuestan al amor tras el escándalo

No hubo baño de mar, porque la temperatura no superó los 20 grados y el tiempo estuvo un poco ventoso, razón por las que todos prefirieron seguir de sobremesa, aunque las ganas de mover el cuerpo los hizo divertirse con algunos pases entre las chicas y Nicole y su novio, que improvisaron con una pelota de fútbol americano. No fue algo casual, ya que practicar deporte juntos es algo que la pareja disfruta y mucho. Encantados con el plan y aún de vacaciones, Nicole y Manu mantienen su rutina de entrenamiento aún en suelo esteño, ya sea con paseos en bici o caminatas, como la que habían realizado horas antes, cuando recorrieron 20 km de bicicleta y entrenaron otros 50 minutos con diferentes ejercicios.

Muy entusiasmada con el noviazgo, Neumann dijo que no descarta la posibilidad de volver a ser mamá. Urcera no tiene hijos y según ella reveló a “Intrusos”, tiene el deseo de ser padre.“Vos habías dicho que si él te lo pedía vos accederías a agrandar la familia”, le comentaron desde el programa de América y la modelo contestó: “Sí obvio, él no tiene hijos, obviamente quiere y si quiero seguir agrandando esta familia tengo que apostar a eso”. Días atrás, la jurado de “Los 8 Escalones del Millón” también afirmó: “Me sorprendió el amor, en un momento me cerré a las relaciones porque dije, ‘tengo que sanar yo para atraer al hombre que realmente quiero’. No pensé que iba a ser él, pero fue”.