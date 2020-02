Revelan un curioso secreto del pasado de la Niña Loly que involucra a Jorge Rial

Mariana “Niña Loly” Antoniale fue una de las figuras convocadas para el Bailando 2020 aunque su participación quedó trunca.

Tal como contaron en Los ángeles de la mañana, la modelo no será parte del ciclo porque no vive en el país. “Hablé con la Niña Loly, Está en Miami, vive allá”, explicó Ángel de Brito sobre la cordobesa.

“¿Sabés que yo tengo una intriga terrible? A no ser que Rial le esté pasando una cuota alimentaria, ¿de qué vive en dólares?” insistió Yanina Latorre y Karina Iavícoli interrumpió.

“Es alguien que siempre cumple sus sueños”, dijo la panelista y contó una historia desconocida de Loly que involucra a su ex pareja, Jorge Rial. “Ella tenía una habitación y dormía con un oso grande y soñaba porque estaba enamorada de Jorge Rial. Lo miraba en el programa y todavía no tenía trabajo, así que su amigo la bancaba. Loly miraba Intrusos abrazada al oso y soñaba con él. Puede sonar gracioso, pero finalmente terminó con su sueño, porque podés anhelar algo y no llegar, pero a ella se le dio”.

Luego, Latorre remató aseguró que Loly está fuera de los medios porque posiblemente "le cierran las puertas por estar en una lista negra".