¡No lo vas a creer! Mirá cómo conquistó Guillermo Andino a Carolina Prat

Guillermo Andino y Carolina Prat celebraron un nuevo aniversario de casados y contaron cómo fue la insólita conquista. La reconocida pareja reveló con qué logró enamorar el comunicador a su actual esposa.

"Yo estaba en Canal 9 porque nos teníamos que encontrar con unos compañeros de la facultad. Yo estudiaba arquitectura, se nos había ocurrido hacer un trabajo sobre el canal. Ahí pasa Guille y me pregunta si estaba para un casting", expresó Pratt.

Luego, el periodista continuó el relato: "En ese momento estaba lleno de castings para programas. Me llamó la atención y le pregunté... me acuerdo que tenía que hacer el noticiero, le dije que me espere... prácticamente le rogué".

"De verdad, no sabía si iba a quedarse. Cuando termino, paso por el kiosco y le compré un alfajor Jorgito", contó el conductor y su pareja sumó: "Yo vivía con mi mamá y mi hermana lejos de Capital. Tenía 2 horas de viaje en colectivo e iba tan feliz con mi alfajor".

"Cuando llegué a casa les dije a ellas: acabo de conocer al hombre de mi vida, con el que me voy a casar y a tener hijos. Chupense esa mandarina", recordó Carolina en Es por ahí.

El mensaje de Carolina Pat a Guillermo Andino en el día de su aniversario

Carolina Prat le dedicó unas palabras de amor a Guillermo Andino en el día de su aniversario de casados. La pareja celebró otro año juntos y a través de sus redes se llenaron de elogios.

"Algo así pasaba hace 21 años atrás. Festejando un nuevo aniversario de casados pero por sobre todas las cosas. Eligiéndonos cada día como si fuera la primera vez", comenzó Prat en su cuenta oficial de Instagram.

Luego, continuó y cerró: "Te Amoooo con toda mi alma y más bebito hermoso. Comparto con ustedes este día especial para los dos y si pasan el dedo la clásica foto de #novios. Tengan una linda noche".