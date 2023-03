Noelia Marzol hizo un descargo tras ser criticada porque su hijo besa a su hermanita: "Me parece un horror"

En los últimos días, Noelia Marzol compartió un video en el que Donatello besa a su hermanita, Alfonsina, en toda su carita. Algunos seguidores celebraron el amor que se tienen los niños, mientras que otros cuestionaron que el niño le de besos en la boca a la bebé.

Noelia Marzol se hizo eco de las críticas y decidió hacer su descargo para dejar en claro algunos puntos. "Puedo interpretar que les da asco porque el nene le pasa bacterias a la hermana que, la verdad como madre les digo que prefiero que se amen y que demuestren amor y no que se ignoren, o estar privándose de demostrar cariño porque se pueden contagiar uno al otro, cuando en realidad van al jardín y después se contagian con cualquier cosa. Así que, prefiero que sigan besándose y amando".

Noelia Marzol junto a su pareja y sus hijos.

Desde otro punto de vista, la bailarina agregó: "Puedo interpretar que les da asco, que les parece un horror, que bese a la hermana desde el lugar de que uno es adulto y que están sexualizando un acto de un nene de un año cuando en realidad el nene de un año no sexualiza el beso. O sea, no despertó su sexualidad, por lo cual, es como un poco perverso pensar eso, verlo como un adulto".

"Por ahí uno como adulto no entiende por qué un nene llora si le sacás un caramelo, porque uno como adulto no lo haría, y de la misma manera, el nene no sexualiza actos que por ahí nosotros lo hacemos como adultos. Entonces, siendo que mi hijo tiene un año, me parece un horror que alguien pueda pensar que ese beso, que mi hijo lo hizo desde el amor más puro e inocente, esté mal", cerró tajante con respecto a quienes piensan de esa forma.

El mensaje de Noelia Marzol para las madres en medio de la polémica

Al ver que muchas madres cuestionaron su rol en esa situación, Noelia Marzol sentenció: "Por ahí vos, como mamá, no lo elegís, elegís enseñarle desde tan chiquito a tu hijo que no le de besos en la boca a la hermana, y me parece perfecto. Pero la mamá soy yo".

"Yo sé los valores que tenemos con mi marido. Me resulta impensable que ellos interpreten ese acto como que les genera un trauma o que aprendan cosas que no son. Me parece un montón y quería compartirlo. Por ahí estoy equivocada, pero no sé, no me gustó que lo vean desde el lugar de adulto", expresó la actriz.