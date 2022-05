A pocos días de cumplir su primer aniversario de natalicio Donatello, el hijo de Noelia Marzol sufrió un accidente doméstico. Al parecer el bebé se ahogó y la protagonista de SEX tuvo que socorrerlo de inmediato practicándole primeros auxilios. La bailarina utilizó sus redes sociales y contó cómo fue su experiencia en primera persona.

Noelia Marzol le salvó la vida a Donatello, su bebé y lo contó en redes sociales

La pareja de Ramiro Arias compartió una historia en su cuenta de Instagram donde se la ve acostada con su hijo y escribió: “Un poco desaparecida hoy. Cerdo se ahogó. Todavía no entiendo cómo resolví la secuencia con tanta templanza. Ya está todo controlado. Importantísimo hacer curso de primeros auxilios". La bailarina agregó a la imagen una encuesta, para compartir con sus seguidores si alguna vez “les pasó” una situación similar o “nunca por suerte”.

Noelia Marzol le salvó la vida a Donatello, su bebé y lo contó en redes sociales

Al rato, cuando la situación se tranquilizó por completo Marzol agregó una segunda historia en la red social para dejar tranquilidad a sus fanáticos. “Bueno ahora que estoy tranqui les cuento, ya que muchas me piden consejos porque les da miedo. La verdad no soy ninguna experta. Mamá primeriza asi que aprendo como todas a medida que surgen las vivencias. Creo que fue un pedacito de cartón. Al ser algo blanco es menos grave que un objeto contundente me parece. Percibí que se ahogaba, lo puse boca abajo sobre el antebrazo y le golpeé la espaldita. Le soplé la cara y repetí la misma secuencia un par de veces, hasta que terminó vomitando” relató la actriz.

Noelia Marzol le salvó la vida a Donatello, su bebé y lo contó en redes sociales

Y luego agregó: “Lo cual hizo que se le despeje la garganta. Todo sucedió en segundos. Una eternidad para mí. Mientras, trataba de pensar dónde llevarlo de urgencia. Por suerte lo resolvió. Repito no soy experta, pero haber leído e instruirme un poco me ayudó. También pude ganarte la desesperación. Creo que es normal”.

Noelia Marzol le salvó la vida a Donatello, su bebé y lo contó en redes sociales

Junto a emojis de corazones blancos, Noelia cerró su publicación diciendo: “Leí la experiencia de muchas. Casos más graves incluso. Es desesperante. Gracias por la empatía”.

Noelia Marzol recordó el duro momento en que se tuvo que quedar en "neo" con su bebé:

A los pocos días del nacimiento de su bebé, Donatello, Noelia Marzol se había mostrado muy angustiada en sus historias de Instagram junto a su marido Ramiro Arias, ya que su bebé debió permanecer en neonatología. Ya en su casa con su hijo, la bailarina y actriz habló de cómo fue haber tenido que quedarse en "neo" con su recién nacido.

Noelia Marzol recordó el duro momento en que se tuvo que quedar en "neo" con su bebé



"Tiene sus pro y sus contra. Es súper angustiante, pero también te enseñan a organizarte. Y despejan todas las dudas que podemos tener como padres primerizos. Llegamos a casa con un master", le contó a Teleshow.

También reveló que cuando salieron de la clínica no fueron a su casa mientas el pequeño estaba en neo. Se instalaron en la casa de la mamá de ella, que quedaba más cerca de la clínica, para ir a ver todos los días a su hijo. "Cuando nos dieron el alta y nos tocó volver los tres juntos a casa fue hermoso”, finalizó Noelia Marzol.

FF