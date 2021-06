Noelia Marzol y su hijo Donatello recibieron el alta

Noelia Marzol y su marido, Ramiro Arias no pueden más de felicidad al haber recibido el alta oficial de Donatello, su hijo recién nacido. La pareja finalmente pudo dejar el área de neonatología de la Clínica Otamendi para instalarse en su hogar, luego de que el pequeño naciera unas semanas antes de lo previsto.

A través de sus redes sociales, fue Noelia quien compartió la noticia y celebró el logro. "Doni recibió el alta recién y la mamá no puede más de emoción", dijo la bailarina a través de sus historias de Instagram. Luego, ya en el auto con el asiento de seguridad puesto correctamente, Marzol aseguró: "Nos vamos", mientras se mostró derretida de amor por su bebé.

Previo a esto, la también actriz había compartido una foto junto al personal de sanatorio sosteniendo al pequeño Donatello, Marzol agradeció: "Les debo todo. Gracias a todo el grupo de profesionales por cuidar a mi Doni".

El mensaje de Noelia Marzol a su bebé en neonatología: "Vamos mi gordito"

Donatello permanecía en neonatología desde sus primeras horas de vida para ganar peso y poder obtener el alta con un tamaño y peso saludables tras haber nacido unas semanas antes.

"¡Vamos mi gordito hermoso! ¡Ya estamos más cerca de volver a casa los tres!", escribió Marzol en las redes, alentando el niño que hoy finalmente está de alta.

Según comentó, tuvo que adaptar toda la ropa y gorritos de Donatello para que no le quedaran tan grandes y estuviera abrigada lejos de su mamá.

Para Noelia Marzol el proceso fue mágico y muy en familia. De hecho, ya no es tan asidua en las redes como antes ya que está enfocada en su pequeño luchador: "Gracias a todos por los mensajes. Me tomaré unos días para estar más conectada con la llegada de mi primer hijo. Está en perfecto estado de salud, pero quedará algunos días en neo, ¡siendo que aún no cumplía con todas las semanas de gestación!".

