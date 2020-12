Noelia Marzol mostró el vestido de novia que usará para su gran día

Noelia Marzol ha tenido uno de los años más movidos. La actriz y bailarina triunfó en Sex, la experiencia virtual de José María Muscari, y además recibió una gran sorpresa: será mamá junto a su pareja Ramiro Arias.

Pero además, Noelia se comprometió para casarse y ahora se está preparando para el gran día.

En esta oportunidad y a través de las redes sociales, Noelia mostró uno de los que será el traje que vestirá para su casamiento. En Instagram Stories, la bailarina mostró cómo le quedaba el vestido en un video.



“Arrancamos con los preparativos”, comentó Marzol luciendo el sensual atuendo con transparencias. “Más tarde les cuento quiénes diseñará mis vestidos”, agregó generando misterio.



Se viene el gran día

La boda será en febrero, por lo que será súper dulce ya que ella se casará con pancita de embarazada ya que estará entrando al séptimo mes. El enlace además de ser ante la ley se llevará a cabo en un campo que queda en las afueras de Buenos Aires y ya están armando la lista de invitados.

Hace tan sólo unos días la actriz de Millennials confirmó que tendrán un varón y que tienen muchos nombres, algunos raros de pintores renancentistas, pero que todavía no se inclinaron por ninguno. "Tengo uno en mente, pero es medio polémico, no lo convencí todavía a Ramiro. Así que ya dictamine que lo voy a transmitir cuando lo decida, así lo comunico y ya”, dijo Noelia y aseguró que no es un nombre común. “Hay un artista renacentista que tiene ese nombre. Así como raro, rarísimo que nunca se escuchó, no”, contó en Pampita On Line por Net Tv.