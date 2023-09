Noelia Marzol compartió con sus seguidores un conmovedor mensaje en sus redes sociales para conmemorar su cuarto aniversario de casados junto a su esposo, Ramiro Arias, quien también es padre de sus dos hijos, Donatello y Alfonsina. Sin embargo, en medio de las celebraciones y las muestras de amor, la bailarina recordó un momento crucial en su relación que casi lleva a la pareja a separarse.

Noelia Marzol y Ramiro Arias junto a sus hijos, Donatello y Alfonsina

La impactante razón por la cual el esposo de Noelia Marzol canceló la boda

En un mensaje compartido por Noelia Marzol, diversos usuarios se desconcertaron tras desconocer los detalles de la crisis que la pareja había enfrentado años atrás. "Aunque hayas suspendido el casamiento por un partido de fútbol, un día antes y estando embarazada, con lo que eso implica hormonalmente, te amo", expresó la actriz a través de Instagram.

Ante la curiosidad de sus seguidores, Noelia compartió más detalles sobre este duro episodio en su relación. Según reveló, Ramiro había cancelado su casamiento un día antes del evento debido a un partido de fútbol en la ciudad de Rosario. Además, la bailarina manifestó que ya tenía todo preparado para la ceremonia, incluyendo su vestido de novia. “Ramiro suspendió nuestro casamiento un día antes de casarnos, embarazada, con el vestido que no me iba a entrar en otro momento, llamar a todos los invitados…”, comentó Marzol.

Además, continuó describiendo su reacción al enterarse de la situación. “Suspender lo contratado y todo por un partido de fútbol en Rosario. Un par de horas antes me dice que no lo puede suspender y me agarro el ataque.”, explayó la artista.

Asimismo, reveló que el hecho la motivó a cancelar permanentemente su boda, poniendo en riesgo la relación. Sin embargo, Noelia Marzol y Ramiro Arias lograron superar este conflicto, fortaleciendo su vínculo mientras disfrutan de su cuarto aniversario de bodas. "Al principio, no quería casarme, pero mi papá me llamó para convencerme. Mi mamá vino a mi casa a hacer terapia conmigo. Afortunadamente, acepté la propuesta de casamiento", finalizó la modelo.

P.C