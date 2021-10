El fallecido Juez Federal Norberto Oyarbide podría tener un hijo heredero, ya que en las últimas horas se supo que su amiga y ex pareja, la locutora Daniela Battelli, continuará con el tratamiento de fertilidad sola, ya que era un deseo que tenían juntos.

Sobre la paternidad, el ex Juez Federal afirmó en vida, en diálogo con CARAS, que se trataba de un tema latente, a través de la donación de esperma con Daniela, la mujer que estuvo a un paso de llevarlo al altar. Luego, en una entrevista con Radio 10, Oyarbide aseguró que los estudios correspondientes se estaban llevando a cabo para realizar la gestación.

“Esto no surgió ahora. Cuando nos pusimos de novios, yo tenía 16 y el 33, nos comprometimos y nos íbamos a casar. La idea de formar una familia, no es que surgió ahora, pero ocurrieron muchas adversidades luego” aseguró Daniela Battelli en el móvil de A la Tarde.

Durante la entrevista de el ciclo que conduce Karina Mazzocco, afirmaron que la muestra de semen congelado está en condiciones para que se pueda llevar a cabo la inseminación. Aunque Daniela cuenta con la documentación legal necesaria para hacerlo, el apoderado de la familia Oyarbide, Luis Perpolile aseguró desconocer el deseo del juez federal.

“Hay tiempos legales que hay que esperar. Él era el amor de mi vida” agregó Battelli.

Cómo empezó la historia entre Norberto Oyarbide y Daniela

Norberto Oyarbide mantuvo una prolongada historia de amor con Carlos Alonso , quien fue su pareja durante ocho años.

Carlos, quien lo acompañó durante sus últimos días, es un ex árbitro de básquet y analista de sistemas y ​ con quien el abogado tenía deseos de formar una familia.

En este sentido, el ex magistrado reveló hace algunos meses que había comenzado a realizar un tratamiento para ser papá con Daniela Battelli, con quien estuvo a punto de casarse en 1984.

Durante 2016, Oyarbide confirmó en una exclusiva charla para CARAS este deseo y contó cómo fue este especial vínculo.

"Antes de conocer a Claudio (su pareja ) salí con varias chicas e incluso con una de ellas estuve a punto de casarme. Esta chica absolutamente bellísima se llama Daniela. Pues aquel casamiento estaba conjugado, con departamento obsequiado por sus padres, fecha de bodas, invitados, salón. Tuvimos una relación bastante extensa aunque se fue deteriorando y, cuando vi que venía el cierre final de campaña, no tuve los cojones suficientes para llevar adelante semejante responsabilidad", contó sobre ese especial vínculo.

"Sabiendo todo lo que iba a causarle, preferí serle sincero y le expliqué con todas las letras por qué motivo no me casaba con ella. Hasta que un día, muchos años después (yo ya era juez y estaba en Comodoro Py), mi secretaria privada, Anita, me dijo `doctor, hay un llamado registrado en el teléfono de una señora que dice ser Daniela, cuya hija sufrió un accidente y está en estado de coma, y a la única persona que nombra es a usted’. Yo me trasladé de inmediato al sanatorio y Dios no sólo salvó a su hija, sino que produjo el milagro que yo pudiera volver a encontrar la paz no sólo con Daniela sino con su madre y toda su familia", reveló en exclusiva.

"Entonces, meses después del fallecimiento de mi madre, en octubre de 2007, sentí la necesidad de compartir el almuerzo de Navidad con Daniela y su mamá. Fue muy significativo y marcó mi vida de una manera muy especial, porque en ese momento, Daniela habló como nunca lo había hecho y, aparte de confesarme un afecto indestructible hacia mi persona, me dijo: `Norberto, yo no quiero que mi cuerpo se pudra en la tierra, no me interesa el dinero, no voy a pedir que te cases conmigo, solamente necesito tu semen porque quiero tener un hijo tuyo", aseguró.

