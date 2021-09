Murió el ex juez Noberto Oyarbide

El ex juez Norberto Oyarbide falleció este miércoles por coronavirus a los 70 años. La noticia trascendió en las últimas horas y fue su pareja quien dio la triste novedad.

El ex magistrado estuvo internado en Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento (IADT), en la Ciudad de Buenos Aires, y el mes pasado fue trasladado al Sanatorio Otamendi.

Norberto Oyarbide fue reconocido por encabezar causas públicas en las que estuvo involucrado el ex presidente Carlos Menem. Además de ser protagonista de algunas perlas del mundo del espectáculo.

El letrado estuvo en Comodoro Py desde la presidencia de Carlos Menem y renunció en 2016, durante el mandato de Mauricio Macri, por un juicio político en su contra por su actuación en la causa que investigaba el enriquecimiento ilícito de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.

Noberto Oyarbide y la paternidad: la conmovedora historia de Daniela

Durante 2016, Norberto Oyarbide confirmó en una exclusiva charla para CARAS su deseo de ser papá.

"Antes de conocer a Claudio (su pareja ) salí con varias chicas e incluso con una de ellas estuve a punto de casarme. Esta chica absolutamente bellísima- se llama Daniela. Pues aquel casamiento estaba conjugado, con departamento obsequiado por sus padres, fecha de bodas, invitados, salón. Tuvimos una relación bastante extensa aunque se fue deteriorando y, cuando vi que venía el cierre final de campaña, no tuve los cojones suficientes para llevar adelante semejante responsabilidad", contó sobre ese especial vínculo.

"Sabiendo todo lo que iba a causarle, preferí serle sincero y le expliqué con todas las letras por qué motivo no me casaba con ella. Hasta que un día, muchos años después —yo ya era juez y estaba en Comodoro Py—, mi secretaria privada, Anita, me dijo `doctor, hay un llamado registrado en el teléfono de una señora que dice ser Daniela, cuya hija sufrió un accidente y está en estado de coma, y a la única persona que nombra es a usted’. Yo me trasladé de inmediato al sanatorio y Dios no sólo salvó a su hija, sino que produjo el milagro que yo pudiera volver a encontrar la paz no sólo con Daniela sino con su madre y toda su familia. Entonces, meses después del fallecimiento de mi madre, en octubre de 2007, sentí la necesidad de compartir el almuerzo de Navidad con Daniela y su mamá. Fue muy significativo y marcó mi vida de una manera muy especial, porque en ese momento, Daniela habló como nunca lo había hecho y, aparte de confesarme un afecto indestructible hacia mi persona, me dijo: `Norberto, yo no quiero que mi cuerpo se pudra en la tierra, no me interesa el dinero, no voy a pedir que te cases conmigo, solamente necesito tu semen porque quiero tener un hijo tuyo. (Se quiebra) Creo que nos merecemos tener un hijo...” (Llora). Y lo estamos analizando... hagamos un brindis..."