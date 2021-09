Nueva versión sobre la separación de la China Suárez y Benjamín Vicuña: "Ella le dijo que..."

La separación de la China Suárez y Benjamín Vicuña sigue generando comentarios. Después de la versión de infidelidad del actor, surgió un nuevo rumor que proviene de la prensa chilena.

Según contó Laura Ubfal, en Chile los diferentes medios aseguran que el galán atraviesa una profunda tristeza debido que fue la China quien decidió terminar la relación. "Ella le dijo que no lo amaba más", aportó la periodista quien aseguró que esta charla se dio después de haber comprado la casona en Chacras de Murray en Pilar.

"Él tuvo que vender acciones para comprar esa casa", informaron medios del país vecino.

Nueva versión sobre la separación de la China Suárez y Benjamín Vicuña.

A dos semanas de confirmar la ruptura, la China Suárez tuvo que enfrentar las diferentes versiones sobre su separación. La actriz de 29 años hizo un fuerte descargo después de que saliera a la luz un supuesto engaño de Vicuña con una moza en Córdoba.

"Como rompen lo hue... que no tengo con la moza, que me escribió. No me escribió nunca nadie, nadie me dio detalles físicos, no sé si existió. No tengo idea. Paren ya. Dejen a la gente separarse en paz", disparó en su cuenta de Instagram.

"La gente no se separa siempre por una infidelidad o una traición, la gente se separa por muchas otras cosas, más simples. Nos queremos un montón, nos llevamos bárbaro aunque eso no venda. Por favor. Es agotador", cerró en Insta Stories.

AM