Como bien lo dijo Moria Casán en su reciente posteo, esto recién empieza. Una nueva respuesta por parte de La One contra Mauro Icardi llegó por medio de la cuenta de Twitter e Instagram.

Luego del picante ida y vuelta por Instagram entre Moria Casán y Mauro Icardi donde se dijeron de todo, la artista respondió al descargo del esposo de Wanda Nara.

“Limitado botinero Mauro: me impresiona mi fama y cómo te movilizaron mis pavadas. Lo cual me hace pensar que padecés de un desabastecimiento neuronal al no tener humor”, arrancó suave Moria.

Y siguió: “Como no me conocés, te aviso que yo sublimo por el humor. Así que paso a decirte que sigo pensando que sos un cholulo camuflado de superado, sometido, pollerudo, marido de la otra, desclasado entre tus pares, que te detestan, mediocre deportista y me estoy enterando, porque me llaman periodistas para decirme que fuiste convocado tres veces por la selección argentina, que no te pudiste instalar debido a tu bajo rendimiento”.

Moria Casán.

“Yo solo conocía un poco de tu chisme familiar expuesto por ustedes mismos obscenamente debido a tu affaire con el agujero asiático, con cannabis que te mareó”, arremetió la actriz.

Para responder a cada uno de los agravios que el jugador lanzó en su contra, Moria Casán enumero sus respuestas, cual examen de colegio.

“Pd 1: No soy BLANQUITA, soy NEGRITA del conurbano y el agujero paraguayo al que te referís fué un receptáculo para arrojar bijouterie berreta”, seguido de: “Pd 2: Ya que sos un jugador de bajo rendimiento, detestado por tus pares, entrénate para la olimpíada de imbéciles”.

Finalmente Moria Casán sentenció a Mauro Icardi: “Te mando besos y abrazos virtuales, ahora que no me conocés, ni un poquito más. Por lo tanto te advierto que: Colorín colorado, para mí, este cuentito recién ha comenzado”.

Maruro Icardi y Wanda Nara.

Mauro Icardi implacable contr Moria Casán

Tras los posteos de La One, Icardi le respondió a la artista ninguneando su nivel de diva y le contestó a sus ataques, pero no se quedó solo en eso y le recordó su episodio cuando ella estuvo presa en Paraguay por el hurto de una gargantilla.

Mauro Icardi.

“No hablemos de cannabis, que todos sabemos que sos de la blanquita y menos de agujeros, que el único agujero que recuerdo es el paraguayo donde te encanaron”, le había dicho Mauro Icardi a Moria Casán.

S.A.