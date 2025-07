El nuevo desafío de vida de Donato de Santis: cocinero incógnito, lejos de la fama y viajando por el mundo

De reconocidos programas de televisión hasta restaurantes y eventos lujosos. Donato de Santis es uno de los chefs más reconocidos a nivel mundial que encantó a muchos con sus deliciosas comidas y talento culinario. Sin embargo, en los últimos días, reveló que quiso probarse nuevamente, como en sus comienzos, y se embarcó en un increíble desafío por Europa. El cocinero tomó solo una maleta y su pasión por la cocina, y se presentó de incógnito en diferentes restaurantes para volver a ser ese aprendiz de hace años.

Tras hacer crecer su nombre en el mundo de la gastronomía, Donato de Santis contó en sus redes sociales su necesidad de volver a conectar con los comienzos. Para eso, se embarcó en un viaje por el mundo, donde trabajará de incógnito en restaurantes de 3 estrellas, donde nadie sepa quién es y cuál es su pasado. "Sentí la urgencia de reconectar con esta adrenalina, la emoción de descubrir nuevos ingredientes, vivir el ritmo intenso de la cocina", expresó en uno de sus primeros videos blog, en el que indicó que solo viajaba con su juego de cuchillos, sus herramientas cruciales.

En su primer día en Francia, llegó a un restaurante de solo 1 estrella, sin valija y con dolor en los meniscos. Según contó, toda su ropa quedó varada en Italia, por lo que iba a tener que usar la misma prenda que todo el viaje. Esto no lo detuvo, y su viaje fue creciendo con el correr de los días. Sus trabajos comenzaban bien temprano por la mañana, afilando cuchillos "como hace mil años no lo hacía". Fue en este contexto que reflexionó: "No sé si es un sueño, un desafío o simple curiosidad, pero sé que tenía que hacerlo. Tengo miedo. Y también muchas ganas. Y en ese punto exacto, es donde sé que estoy vivo".

Para su tercer día, uno de sus compañeros lo reconoció. Mauro se volvió el único fan compañero de la cocina, mientras el resto, según cuenta él, aún no saben quién es. Este desafío lo puso en un lugar donde no tiene trato especial y debe buscar ganarse su lugar, nuevamente. Es así como comenzó con la limpieza de pescados, el orden de la cocina, y todos los trabajos que hace un amateur en la gastronomía. Sin embargo, Donato mostró su felicidad y aseguró a sus seguidores que está aprendiendo cada vez más, como lo hizo en sus comienzos. "Mientras tanto, lo miro a Mauro cocinar con una delicadeza que no le quita sabor, al contrario… lo eleva", destacó en su blog posteo.

Los videos de TikTok e Instagram de Donato de Santis tienen miles de visitas y comentarios de sus seguidores, sorprendidos por el viaje en el que se embarcó el cocinero. Sin embargo, él sigue recibiendo el apoyo de todos, mientras vuelve a aprender algunas de las bases de la gastronomía y siente la adrenalina de los comienzos de cualquier fanático gastronómico. El reconocido chef aseguró que seguirá actualizando sus días en diferentes restaurantes, y contando sus avances en este nuevo desafío.

A.E