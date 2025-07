Francesca, la hija menor del reconocido chef Donato de Santis, fue entrevistada en Herederos, la sección especial de Telefe que revela la intimidad de los hijos de celebridades argentinas. De espíritu cálido y personalidad auténtica, la joven se mostró cercana, sensible y con una visión clara sobre quién es y qué desea para su futuro.

La nota fue una oportunidad para conocerla más allá del apellido, y descubrir una historia familiar donde el talento, la libertad y el amor conviven con naturalidad. Criada en una casa donde se hablaba italiano, se escuchaba Elvis Presley y se comía como en Puglia, Francesca encontró su propia identidad entre aromas, platos y recuerdos compartidos.

Donato, su esposa e hijas

Quién es Francesca, la hija de Donato de Santis que creció entre celebridades y ama la moda

Francesca, hija de Donato de Santis, creció rodeada de afecto, sabores intensos y figuras del espectáculo que pasaban por su vida casi sin darse cuenta. Si bien su apellido remite inmediatamente a la cocina, su vocación está puesta en otro camino creativo: estudia Diseño de Indumentaria y muestra una sensibilidad especial por la moda, la estética y los detalles.

Además de ser fanática del estilo y el diseño, Francesca heredó el gusto por cocinar. Lo disfruta a diario y no duda en contar que en casa, cuando su papá no está, ella toma la posta en la cocina: “Me gusta cocinar y cocino casi todos los días. A mi papá le encantan mis huevos revueltos, dice que ese es mi fuerte”. La cocina, aunque no sea su carrera, es parte esencial de su vida familiar y emocional.

La joven comparte su vida con su hermana mayor, Raffaela, con quien tiene un fuerte vínculo. Juntas vivieron desde pequeñas experiencias únicas por el mundo. En la nota, Francesca recordó una anécdota inolvidable de la infancia, relacionada a la fama de su padre: “Cuando era muy chica conocí a Susana Giménez porque llevamos a nuestra perrita a su programa”. Con naturalidad, reveló que el contacto con el mundo del espectáculo fue algo espontáneo en su vida, nunca impuesto.

De su papá, habló con ternura y admiración. “Donato como padre es tranquilo, parecido a la tele en cuanto a lo simpático, sensible, cariñoso y real. Siempre nos dejó ser lo que quisiéramos”, aseguró. Además, destacó la enorme versatilidad de su papá, con una frase que lo pinta de cuerpo entero: “Mi papá vivió 70 vidas en una”. Entre las curiosidades que compartió, contó que Donato habla japonés, profesa el budismo y colecciona objetos de Elvis Presley. “Mi papá en casa casi no cocina porque cuando llega es muy tarde”, añadió con humor.

Donato junto a su suegra, sus hijas y su esposa

La historia de Francesca, la hija de Donato de Santis, deja al descubierto una juventud marcada por la libertad, el arte, la pasión por lo que ama y una conexión muy especial con su familia. En su forma de hablar, de vestirse y de construir su presente, se percibe una identidad fuerte, sensible y luminosa, que seguramente seguirá sorprendiendo en los caminos que elija.

MVB