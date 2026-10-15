De Oiken a Quimey y Aoni: los curiosos nombres de los hijos de Roña “Locomotora” Castro y sus significados

Roña “Locomotora” Castro formó una familia numerosa a lo largo de distintas etapas de su vida, con hijos que crecieron en diferentes ciudades y contextos. Tras su fallecimiento a los 59 años, volvieron a surgir diversos aspectos de su historia personal, entre ellos ciertas particularidades relacionadas con su entorno familiar que acompañaron su recorrido fuera de la actividad deportiva y que permanecieron menos expuestas que sus logros sobre el ring.

La numerosa familia de Roña “Locomotora” Castro: 15 hijos y 14 nietos

La muerte de Jorge “Roña” Castro, tras una descompensación a sus 59 años, volvió a poner el foco no solo en una de las carreras más recordadas del boxeo argentino, sino también en una historia personal tan extensa como singular. A lo largo de su vida, el ex campeón mundial construyó una numerosa familia que se extendió entre distintas ciudades y países, con hijos de diferentes edades y trayectorias. Entre ellos, varios llamaron la atención por los nombres elegidos, muchos vinculados a raíces indígenas y significados ligados a la naturaleza.

Jorge Roña Castro

En distintas entrevistas, el exboxeador solía hablar con naturalidad sobre su rol de padre y sobre la dimensión de su familia. En una de sus últimas apariciones televisivas aseguró entre risas: “Sí, tengo 15 hijos... pero con distinta mujer”. También apelaba al humor cuando se refería a la cantidad de integrantes de su clan. “Yo tenía que poblar la Argentina”, comentó durante su paso por Otro Día Perdido (El Trece), al describir una descendencia que abarcaba varias generaciones.

Entre los nombres que más despertaron curiosidad se encuentran Oiken, Quimey y Aoni, tres elecciones alejadas de las más tradicionales. En el caso de Quimey, su origen mapuche suele asociarse con conceptos vinculados a la belleza y el bienestar. Fue justamente ella quien acompañaba al Roña Castro en Morón cuando se produjo su fallecimiento. Según contó la joven, estaba compartiendo un momento con él y su madre, evidenciando el vínculo que mantenía con varios de sus hijos, a quienes definía como una parte central de su vida.

Jorge Roña Castro

La familia del exdeportista se distribuyó durante años entre distintos puntos del país. Algunos de sus hijos crecieron en Buenos Aires, mientras otros se establecieron en Caleta Olivia, ciudad profundamente ligada a la historia personal del ex campeón. La distancia nunca fue un tema que ocultara. Por el contrario, la mencionaba con sinceridad al hablar de una familia numerosa que se desarrolló en contextos diferentes y con realidades muy diversas. Aun así, destacaba la cercanía afectiva que buscaba mantener con ellos. “Mis hijos son mis amigos”, expresó.

La relación que mantenía Roña “Locomotora” Castro con sus hijos

Más allá de los hijos con los que compartía una relación cotidiana, Roña Castro también reconoció que algunos vivían en el exterior. En distintas entrevistas mencionó que parte de su descendencia residía en Paraguay e Italia, lo que dificultaba la frecuencia de los encuentros. Sin embargo, dejó en claro su intención de acercarse a ellos. Durante una participación en PH, Podemos Hablar (Telefe), señaló: “No tengo conexión con las madres, pero me gustaría saber de ellos. Me gustaría que ellos me conocieran”.

Jorge Roña Castro

La organización de un grupo familiar tan extenso también dio lugar a historias que el propio exboxeador relataba con espontaneidad. En entrevistas reveló que no siempre le resultaba sencillo recordar fechas o aniversarios de todos sus hijos y nietos. Incluso admitía entre risas que, en ocasiones, confundía algunos datos familiares. Esa situación alcanzaba también a sus 14 nietos, quienes formaban parte de un círculo cada vez más amplio. Lejos de ocultarlo, lo contaba como una de las particularidades de convivir con una familia tan grande.

Además de los nombres que eligió para varios de sus hijos, la vida familiar de Roña “Locomotora” Castro también estuvo marcada por una amplia diferencia de edades entre los integrantes de su descendencia. El propio exboxeador contó en distintas ocasiones que su hijo mayor había superado los 40 años, mientras que el menor todavía transitaba la adolescencia, una realidad que contribuyó a conformar un grupo familiar distribuido entre varias ciudades y países.

Jorge Roña Castro

Roña “Locomotora” Castro construyó una familia integrada por 15 hijos que crecieron en distintos lugares y etapas de su vida. Dentro de esa historia familiar, algunas elecciones relacionadas con sus nombres despertaron interés por sus orígenes y significados. Con el paso del tiempo, esos nombres pasaron a formar parte de la identidad de una familia numerosa que acompañó el recorrido personal del exboxeador fuera de su actividad profesional.