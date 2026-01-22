Roña Castro: "Wanda Nara me hizo una promesa cuando me fui de MasterChef y todavía no la cumplió"

Roña Castro, exparticipante de MasterChef Celebrity (Telefe), sorprendió al realizar una fuerte acusación contra Wanda Nara y al brindar detalles hasta ahora desconocidos de su paso por el exitoso reality de cocina. El exdeportista aseguró que su experiencia dentro del programa no fue como esperaba y dejó entrever situaciones que le generaron malestar, lo que terminó influyendo de manera directa en su salida del certamen. En la reciente entrevista en América TV habló de su disconformidad, su ausencia en el repechaje y la promesa incumplida de parte de la conductora.

Se trata de Roña Castro, quien brindó una nota de Intrusos y expuso su mala experiencia en el reality de cocina. "Fui el primer eliminado, pero no quería estar más. Era terrible estar ocho horas", expresó con total sinceridad sobre su paso por el ciclo. Luego, detalló sobre las jornadas de grabaciones: "El primer día llegó a pasar 11 horas grabando", afirmó: "Hay muchos que no tienen nada que hacer; yo tengo muchos compromisos".

Luego, Roña Castro recordó que no todos los concursantes recibían la misma atención ni el mismo trato: "En todo el reality hay favoritismos. Los jurados una cara de ort… El Tano no (Donato de Santis), es espectacular, pero los demás ni una sonrisa, nada. Algunos tienen más favoritismo que otros".

Además, el exboxeador aseguró que en la competencia "hay maltratos" y agregó: "Con todos son iguales. Con algunos más. Primero fue con Ventura, después con Mirol. Eran duros como él". Acerca de quién cree que ganará, opinó que esto ya está definido aunque todavía falte tiempo para que termine el programa. "Para mí ya está el sobre adentro", manifestó generando más polémica sobre la falta de transparencia del ciclo.

La fuerte acusación de Roña Castro sobre Masterchef Ceebrity: "Wanda elige quién se queda y quién se va"

Como si eso fuera poco, Roña Castro deslizó filoso contra la conductora del formato: "Para mí Wanda elige quién se queda y quién se va". En este sentido, aseguró que "tiene más feeling con Maxi" y cuestionó el trato especial que recibe el exjugador. "Fue el marido, pero tiene que ser igual para todos", manifestó sin vueltas.

Por otro lado, contó que durante su participación pudo hablar con ella y los jurados acerca de sus tareas solidarias en Villa Fiorito. Fue en este momento que ellos le prometieron sumarse para colaborar con los comedores que tiene su fundación pero, hasta ahora, eso no sucedió. "A mí me prometieron que iban a venir a cocinar a mis comedores, los chefs (jurados) y Wanda. Hace 3 meses que estoy esperando", relató indignado.

Al ser consultado por Dani Ambrosino si en algún momento intentó hablar con Wanda Nara para saber si, finalmente, cumplirán con su palabra, Roña Castro contestó: "Bueno todavía estoy esperando un llamado de parte de ella o del jurado para saber si van a ir pero por ahora nada". Por último, expuso que fue su decisión no formar parte del repechaje de Masterchef Celebrity por la cantidad de horas que se graba el ciclo, lo cual le demanda mucho tiempo y no puede cumplir con sus otras tareas.

De esta manera, Roña Castro reveló que Wanda Nara le dijo que se sumaría a colaborar y visitar un comedor de Villa Fiorito, que pertenece a su fundación, pero nunca apareció. "Me hizo una promesa cuando me fui de MasterChef y todavía no la cumplió", expresó desilusionado de la modelo.