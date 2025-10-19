MasterChef reveló sus dos primeros eliminados: el peor plato de la noche y una renuncia en plena grabación

Finalmente llegó el día: se conocieron los primeros eliminados de MasterChef Celebrity. Los 12 peores concursantes de la semana se vieron las caras en una gala que, como suele suceder, comenzó entre risas, pero fue ganando en nerviosismo y tensión a medida que pasaban los minutos.

Así fue la primera gala de eliminación de MasterChef Celebrity

Roña Castro, Emilia Attias, La Joaqui, Miguel Ángel Rodríguez, Marixa Balli, Julia Calvo, Pablo Lescano, Susana Roccasalvo, Esteban Mirol, Luis Ventura, Andy Chango y Cachete Sierra, se sometieron a un nuevo reto con el objetivo de seguir en el programa. Mientras, desde el balcón, sus compañeros se encargaban de alentarlos y darles algunos consejos.

El primero en pasar al frente con su plato fue Andy Chango. El músico se llevó los elogios del jurado y anticipó que habían ido contra su propio plan, que era quedar eliminado. Wanda Nara le preguntó por qué se encontraba tan confiado y se produjo un ida y vuelta que despertó la risa de todos.

Susana Roccasalvo, la segunda, se arriesgó con un plato un tanto más complicado, con el mango como ingrediente estrella. El resultado no pudo ser mejor, ya que el jurado se deshizo en elogios hacia su trabajo.

Pablo Lescano fue el tercero en llenar sus oídos de elogios. El músico trajo a la mesa un plato que su madre aprendió mientras trabajaba en una casa y no decepcionó, llevándose las palmas de todos.

Esa dulzura y aires de felicidad, que había inundado al estudio con las tres primeras devoluciones, se terminó con el paso de Cachete Sierra, aunque volvió, quizás en menor medida, con La Joaqui. Roña Castro, Julia Calvo, Emilia Attias y Luis Ventura mantuvieron la tendencia a la baja.

Marixa Balli, Esteban Mirol y Miguel Ángel Rodríguez cerraron el desfile de platos. Los dos primeros continuaron con las devoluciones negativas, mientras que el tercero generó indignación en el jurado al decir que había colocado una cucharada de azúcar a su salsa fileto. Aunque Donato de Santis se mostró un poco más benevolente, y le explicó que, si bien se trata "de un truco" que se suele utilizar, en realidad da acidez a la preparación y no es recomendado.

MasterChef Celebrity tuvo dos eliminados

Tras una deliberación, el jurado hizo pasar al frente a Andy Chango, Susana Roccasalvo, Julia Calvo y Pablo Lescano, quienes fueron salvados directamente. Sorpresivamente, el cantante pidió la palabra y, emocionado, anunció que se retiraba de la competencia. "Tengo muchos compromisos con la música", se justificó, para que sus compañeros lo despidieran entre aplausos.

Cachete Sierra, Marixa Balli, Miguel Ángel Rodríguez y La Joaqui fueron los siguientes en salvarse. Luego, hicieron lo propio Emilia Attias y Esteban Mirol, dejando todo entre Luis Ventura y Roña Castro. Finalmente, Damián Betular anunció que Roña Castro se convertía en el primer eliminado oficial de MasterChef Celebrity.

De esta manera, MasterChef Celebrity anunció quiénes fueron sus dos primeros eliminados de la competencia. El primero de ellos por voluntad propia, tras haberse ganado los elogios del jugado. El segundo, en tanto, por no terminar de convencer en ninguno de los tres platos que tuvo la oportunidad de presentar.