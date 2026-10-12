La historia de amor de Romina Yan y Darío Giordano: tres años de conquista, un noviazgo eterno y una denuncia que lo cambió todo

En medio de la repercusión que generaron los testimonios sobre la historia de los hijos varones de Romina Yan -Franco y Valentín-, volvió a circular un registro audiovisual en el que la actriz hablaba de su vínculo con Darío Giordano. Sus declaraciones, realizadas en una entrevista días antes de su muerte, permiten reconstruir cómo describía la relación y qué aspectos de la convivencia destacaba en aquel momento.

Durante la charla, la recordada actriz se refirió al comienzo de la pareja, a los tiempos que les llevó iniciar el noviazgo y a la dinámica que mantenían. Sus palabras adquirieron una nueva dimensión pública a partir de las recientes declaraciones de Valentín Yan sobre episodios de violencia que vivó al cuidado de su papá, hechos que Giordano negó pública y categóricamente.

Romina Yan y Darío Giordano | CARAS

Así nació el amor entre Romina Yan y Darío Giordano

Marisa Brel fue la última periodista a la que Romina Yan le brindó una entrevista. A través de la cuenta de Instagram de la comunicadora, se pudo recordar cómo fue la charla que ambas mantuvieron días antes de que la actriz falleciera. En este contexto, uno de los tópicos fue su relación con Darío Giordano, donde aseguró que estaba contenta con el vínculo que habían construido y destacó el acompañamiento que recibía de su parte. “La verdad es que tenemos la suerte de tener una pareja muy linda. Vivimos como de novios todo el tiempo”, comenzó diciendo.

Asimismo, también recordó cómo se conocieron y expresó que el encuentro se produjo de manera circunstancial, cuando él ingresó al canal a través de una beca de su colegio. Según contó, ambos coincidieron en una fiesta de Telefe y, a partir de ese momento, comenzó una historia que tardó en concretarse. “A él le llevó casi tres años conquistarme. Yo ya estaba que no quería saber nada de nada”, afirmó.

En su relato, describió una relación atravesada por el contacto permanente y la búsqueda de espacios compartidos. “Nos queremos mucho, estamos todo el día mandándonos mensajitos”, sostuvo. También señaló que uno de los aspectos que valoraba de su esposo era el apoyo que le brindaba en sus proyectos y decisiones: “Lo que tiene Darío de bueno es que me alienta en todo. Es súper compañero”.

Además, la artista habló de las actividades que disfrutaban juntos y del lugar que ocupaba el humor en la relación. “Nos divertimos mucho juntos, tenemos mucho humor, nos extrañamos mucho”, sostuvo. Luego, reconoció que preferían pasar gran parte del tiempo en compañía del otro: “Somos bastante pegotes. Y nos gusta estar juntos. Nos encanta”.

Casamiento Romina Yan | CARAS

El testimonio de Valentín, el hijo de Romina Yan contra Darío Giordano tras la muerte de su mamá

La reaparición del material audiovisual coincidió con la difusión del testimonio de Valentín Yankelevich, quien relató episodios de violencia física y psicológica atribuidos a su papá. "Pensé que la muerte de mi mamá era la tristeza máxima, pero después vinieron situaciones peores", reveló ante la periodista Tatiana Schapiro. Otra de sus declaraciones que generaron una fuerte repercusión en los medios fue: "Era realmente el infierno vivir en esa casa". Su duro testimonio motivó nuevas repercusiones y la recuperación de antecedentes vinculados con la historia de su familia.

En ese contexto, Marisa Brel también habló de cómo fue que se enteró y contó que su hija Paloma había sido amiga de Valentín durante la etapa escolar. Según relató, fue a partir de lo que la joven le contó que decidió comunicarse con Gustavo Yankelevich para advertirle sobre la situación que atravesaba su nieto. “Ella tuvo la valentía de contármelo. Era muy difícil, me reuní con él, le conté todo”, dijo en Cortá por Lozano (Telefe).

Cabe destacar que, esta noche, Darío Giordano dio su versión de los hechos a través de un contundente y extenso comunicado de prensa -difundido por LAM (América TV)-, donde rechazó las acusaciones y sostuvo que los hechos denunciados no ocurrieron. Al mismo tiempo, evitó confortar con su hijo Valentín, fruto de su romance con Romina Yan. Sin embargo, a 16 años de la repentina muerte de la actriz, una entrevista que hasta ahora había quedado en segundo plano volvió a cobrar relevancia, al igual que los testimonios que se conocieron tras la denuncia pública de Valentín y que reavivaron las preguntas sobre la historia que unió a la hija de Cris Morena y Gustavo Yankelevich con el padre de sus hijos.