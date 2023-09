Oriana Junco es una de las mediáticas que años atrás se operó con Aníbal Lotocki, al igual que muchas celebridades de nuestro país. En los últimos días salieron a la luz noticias de aquel entonces donde la actriz explicaba que no había tenido malas experiencias con el médico y se la acusó de defenderlo, por lo que decidió romper el silencio.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Oriana Junco hizo un vivo para contarle a sus seguidores su versión de los hechos y aclarar que en ningún momento defendió a Lotocki, sino que simplemente contó su experiencia.

El descargo de Oriana Junco

"A mí también me empezaron a pasar cosas de menor riesgo, me empezaron a salir granulomas. A mí esto me migró, se me fueron bultitos a la rodilla", expresó Oriana Junto sobre lo que empezó a notar luego de la intervención de Aníbal Lotocki.

"Íbamos todas a ese consultorio de la calle Belgrano a hacernos de todo, conductoras de televisión, conductores, actores, actrices...todos, lamentablemente, estamos tocados por la mano de él", sentenció la actriz.

Oriana Junco y Aníbal Lotocki.

"Para mí es como ver una película de terror, yo me duermo casi siempre viendo Investigation Discovery donde suceden todos los asesinatos en serie de Estados Unidos y este no es uno menos. En este creo que la realidad supera a la ficción. Me parece terrible que todos tengamos fecha de vencimiento", aseguró Oriana Junco sacando a la luz que considera que Lotocki es un asesino.

"Me voy a poner a disposición de la Justicia, voy a hacer la denuncia apoyando a mis compañeros, ya lo hablé con el doctor Trimarco. Repudio total hacia esta gente", finalizó Oriana Junco advirtiendo que no se quedará de brazos cruzados.