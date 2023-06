Oriana Sabatini agasajó a Paulo Dybala luego de que el equipo donde el futbolista juega actualmente, quede afuera de la Eurocopa. Situación que terminó en llanto por parte del deportista que se mostró triste en el campo de juego al finalizar el encuentro.

Para demostrarle su amor y su apoyo incondicional, Oriana Sabatini utilizó su cuenta oficial de Instagram, para compartir un emotivo mensaje dedicado a Paulo Dybala. "Posteo de apreciacion a una de las personas más perseverantes, talentosas y profesionales que conozco", escribió la cantante en primera instancia.

Paulo Dybala y Oriana Sabatini.

"No suelo escribir estas cosas acá, porque prefiero decirtelas en la cara, pero tengo la necesidad de compartir el orgullo que siento por vos y la emoción que me da ver todo el esfuerzo que te lleva a finales como la de ayer", expresó la artista.

"Tengo poca idea de futbol, a decir verdad, pero siento que ayer brillaste y eso no va a cambiar aunque el resultado no haya sido el que querias. Sos un ejemplo enorme para mí y estoy segura de que para muchas otras personas más, allá afuera", agregó Oriana dejando en evidencia que el resultado no define el talento de su pareja.

La postal que compartió Oriana.

El mensaje de amor de Oriana Sabatini

"Hoy sentis que perdiste, pero como te dije muchas veces, sos un ganador en esta vida porque podes vivir de lo que amás; y hacerlo de una manera tan increíble, no es un privilegio que se puedan dar muchos", continuó Oriana.

Para cerrar, Oriana Sabatini sentenció: "Te amo, te felicito, y te voy a bancar en todas las finales y partidos que te queden por jugar aunque a veces el resultado nos haga llorar, o mejor aún, festejar".