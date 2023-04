La cantante Oriana Sabatini y el futbolista Paulo Dybala llevan en pareja hace ya varios años. Viven en Italia y esporádicamente viene a la Argentina, sea por compromisos laborales o de visita a su familia. Durante el Mundial Qatar 2022, donde Argentina trajo la tercera copa, la artista lo acompañó. La hija mayor de Catherine Fulop estuvo presente en un evento de Paco Rabanne y habló con “Implacables” sobre su relación con el jugador y aprovechó el momento para tirarle un palito.

"Estoy contenta de estar en mi país de vuelta. Ahora me quedo un mes, más o menos. Estoy yendo y viniendo bastante seguido así que no me da mucho tiempo de extrañar. Es lindo volver a estar con mi familia, estar en mi casa cual adolescente", comenzó diciendo el cantante. Luego, la cronista indago sobre el futuro de la relación Sabatini y Dybala, y le consultó si había una boda en camino, y ella respondió: "No hay pero vestido de blanco así que lo estoy manifestando. Él ya lo sabe pero pasará cuando tenga que pasar".

El vestido de lencería de Oriana Sabatini

La artista estuvo presente en Palacio Paz y lo hizo con un increíble look: flequillo recto y un vestido de lencería. La prenda es de encaje floral de color blanco con el cuello alto, de mangas largas y falda corta con tablas, que dejaba a la vista un conjunto de ropa interior negro.

El peinado fue con el flequillo recto, con el cabello suelto y ondas a lo largo. Y si pensamos que el peinado era impactante, el maquillaje le dio el detalle que faltaba, un delineado grafico negro que le agregó apliques de strass color plata, acompañado de una máscara de pestañas negras, rubor y un labial color nude que llevo delineado.

