Oscar Mulet, el maquillador exitoso detrás de la serie de Fito Páez

Para el célebre maquillador Oscar Mulet participar de su primera serie , nada menos que "El amor después del amor", una producción de "Mandarina Contenidos", es otro hallazgo en su intachable historial.

“Fue un honor ser convocado y revivir una época ya que trabajé mucho en el mundo del rock junto a Fito Páez, Charly García y Luis Alberto Spinetta”, dice uno de los responsables de que “El Amor después del Amor”, la exitosa serie de Mandarina Contenidos, cuente con logradas caracterizaciones. “Fue muy delicado porque el director quería la perfección en los maquillajes, más hoy con el tema del 4k”, agrega sobre un trabajo de 9 meses “sin parar”.

Oscar Mulet junto a Daryna, quien interpretó a Cecilia Roth en "El amor después del amor"

La verosimilitud, dice, fue la base de un sólido trabajo en equipo. “El reto era no caer en la caracterización burda o algo que no sea natural. Con personajes muy difíciles como Andy Chango, de mucha investigación y pruebas, o Charly. Fito especialmente pidió que Andy sea Charly y fue la mejor decisión. ¡Cuando le pusimos el bigote se sentía Charly!”, confiesa el mago del make up, detrás de los logrados maquillajes de Cecilia Roth y Fabiana Cantilo. “Cuando vi a la actriz Daryna Butry, le dije: “sos igual a la Roth”, con la que trabaje muchísimo. En mi cabeza tenía el estilo y hasta los colores que usé siempre en sus maquillajes. Fue revivir épocas pasadas”.

Oscar Mulet.

Aunque su carrera data de legendarios hitos cinematográficos como la nominada al Oscar “Camila” -va camino a la película número 66- el fenómeno de la serie emitida por Netflix volvió a ubicarlo en la cresta de la ola. Según el maquillador, el momento de éxtasis que más lo seduce de su trabajo es la previa. Y en el caso de la superproducción, emitida por Netflix y en los primeros puestos, fueron largos meses de preparación donde se sintió muy a gusto y con libertad plena para crear.

Oscar Mulet y Fito Páez.

“El Amor después del Amor”, declarada de interés cultural en la Legislatura Porteña

La exitosa serie de Mandarina Contenidos será declarada de interés cultural y todo el elenco, incluído Oscar Mulet, está convocado al evento que tendrá lugar hoy en la Legislatura Porteña.

La biopic sobre el músico rosarino sigue dando que hablar y en unas horas tendrá su merecida distinción en un acto donde se espera la presencia de muchas figuras de la música y la industria audiovisual.

FOTOS: Carlos Essmann