Esta semana, Netflix estrenó "El Amor Después del Amor", la biopic que relata la vida de Fito Páez centrándose en su vida personal, sus historias amorosas y su exitosa carrera con el Rock Nacional.

Fabiana Cantilo es parte intrínseca en la vida del cantante rosarino, a quien conoció cuando daba sus primeros pasos en la música y con quien vivió una historia de amor y amistad tan grande que inspiró las canciones más hermosas del artista.

La serie cuenta con ocho episodios que cuentan la vida de Fito desde pequeño, su salto a la gran ciudad para seguir su camino en la música y los artistas con los que forjó un vínculo entrañable como Charly García y el Flaco Spinetta.

Tras el estreno de la producción, Fabiana Cantilo decidió compartir un video en sus redes sociales en donde da cuenta de lo fuerte que fue y es su vínculo con Páez, a quien acompañó en la gira por los 30 años del disco "El Amor Después del Amor", que es hasta hoy día, uno de los más exitosos del Rock Nacional.

“Antes de ir a girar por Europa, les dejo la posta”, escribió Fabiana junto a emojis de corazones mostrando el video de un fan en donde se recopilaban esos años de giras, shows y amor con Fito.

Cantilo y Páez mantuvieron una relación amorosa desde 1983 hasta 1990, y después de eso, ambos forjaron una amistad inquebrantable, acompañándose en sus carreras y en la vida.

Mica Riera, la actriz que le dio vida a Fabiana Cantilo en la serie de Fito Páez

Previo al estreno de "El Amor Después del Amor", CARAS pudo hablar con Mica Riera, quien interpretó a Fabiana Cantilo en la serie.

"Fue una locura conocer todo el detrás de escena, lo que le llamé 'la fábrica de sus canciones', porque Fito es una persona que habla mucho de su vida en sus canciones. Entonces como que ahora las canciones las estoy escuchando desde otro lugar porque ya sé la historia y muy pronto la van a saber todos y eso es espectacular, me parece como la parte más divertida de todas porque todos amamos los temas de Fito, tiene todos temazos y ahora sabemos la fábrica, sabemos el detrás", aseguró la actriz.

Luego, sobre el momento en que conoció a Fabiana, Riera reveló: "A Fabi la conocí, desde la producción me dijeron: 'Che, ¿te interesa conocerla a Fabi?'. No solo me interesaba, quiero, lo voy a hacer. Y fui a la casa…ella se había acostado tarde porque había visto una serie, que a ella le encanta ver las series. Se quedó toda la noche viéndolas. Y llego, me abrió la puerta, toda dormida, chocándose con todo. 'Perdón, perdón, me acosté tarde, no sé qué', me decía. Y yo me acuerdo que miraba todo eso y no lo podía creer, ella sola es un personaje y todo eso obviamente que lo usé. Para mí ella es mágica, es un ser humano elevado, pero porque ella misma es una persona que atraviesa, es resiliente, conocerla fue mágico e indispensable para hacer el personaje", contó Mica sobre este gran encuentro.

