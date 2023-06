La exitosa serie sobre la vida de Fito Paéz, “El amor después del amor”, producida por Mandarina Contenidos, será declarada de interés cultural de la Ciudad de Buenos Aires, el próximo 28 de junio. En ese marco, el actor Iván Hochman, que interpreta al músico rosarino, reveló los secretos detrás del protagónico que lo catapultó.

El fenómeno del streaming que “después del fenómeno” sigue dando que hablar, tiene al actor formado en la carrera de Artes de la Escritura de la UNA como protagonista. “Todos intentamos alejarnos de la copia, que era el camino más fácil. Nos empezamos a preguntar qué de esas cosas que aparecían en ellos se acercaban a lo que éramos nosotros. Lo físico, el abrazo, la caricia”, aclaró en notas post estreno el exdocente y los resultados, con el seguimiento del propio Fito aportando material de primera mano, quedaron a la vista.

Iván Hochman y Fito Páez

Entre los secretos de su composición, el actor reconoció que la generosidad de Fito fue la base para trabajar con libertad. “Intervino solo cuando tenía que hacerlo. Me ayudó con cuestiones del piano, de la conexión con el instrumento. Eso se ve en la serie y me parece clave. Yo siento que cuando más conecto con él es cuando canto y toco, porque es algo muy de él. Me ayudó también con sus movimientos, con el manejo del pelo. Pero en general, nos dejó ser. A pesar de que él seguramente debe haber tenido un montón de opiniones”, explicó Hochman como si, después de algunos encuentros presenciales con él, ya lo conociera de toda la vida.

Iván Hochman en "El amor después del amor"

Y entre los logros más visibles, impacta la cuidada transformación física no solo de Iván sino de cada figura del rock plasmada en pantalla. “Bajé unos seis o siete kilos para hacer el personaje. Y yo ya soy flaco. Pero la producción me dijo que fuéramos más allá porque Fito en esa época no comía, era muy flaco”, aseguró quien entre los detalles estéticos mencionó: “Desde julio de 2021 no tomaba sol y la filmación comenzó en enero de 2022. Para mí es muy atípico porque me bronceo muy rápido. Entonces, no tomaba sol, no estaba nunca a la luz. Y después trabajé con 4 cambios de pelo distintos, más maquillaje, peluca”, completó el intérprete formado en la Escuela Metropolitana de Arte Dramático.

El día que Iván Hochman conoció la casa de Fito Paéz

Aunque la serie de Mandarina Contenidos -con Mariano Chihade y Juan Pablo Kolodziej como productores ejecutivos- le dio un giro a su carrera, Iván Hochman se lleva un plus que trasciende al rodaje. La verdadera joya que quedará en el recuerdo de Hochman es -dice él- el día en que sin programarlo, conoció la casa del ídolo del rock.

“Cuando nos invitó a merendar a su casa a Daryna (Butryk), Mica (Riera) y Juli (Kartun) charlamos de arte, de cine, de música, de la vida y en un momento nos dijo que tenía una reserva en un restaurante para ir a comer con la novia. Entonces se fue y nos quedamos alrededor de la mesa charlando. Nadie se animaba a sentarse y hacerse cargo de que nos había dejado en su casa solos. Vimos sus fotos de joven y quedó como flotando el aura del ídolo”, contó en “Nosotros a la Mañana” quien para sellar un gran año, recibió el feedback del propio Fito. “Me acuerdo que llegaste a casa y lo que me impresionó muchísimo fue la vibra. Estabas metido dentro del muñeco, del personaje. Entonces dije ‘¡wow!’", le dijo el músico a Hochman puertas adentro.

AGRADECIMIENTOS: Mandarina Contenidos

FOTOS: Sebastián Arpesella /Netflix