Daryna Butryk rompió el silencio tras interpretar a Cecilia Roth en la serie de Fito Páez

Tras interpretar a Cecilia Roth en la exitosa serie de Fito Páez, "El Amor Después del Amor", Daryna Butryk agradece la generosidad de la reconocida actriz.

La joven ucraniana que llegó al país en 2001, a los 6 años comparte su felicidad por recibir las felicitaciones de la propia Roth. "Cuando Cecilia me dijo que vio la serie y se sintió representada en mi personaje, sentí que había hecho un buen trabajo y lo disfruté más... Lo más difícil fue encontrar el tono de voz. Pero ella fue muy atenta: me invitó a su casa y, vino de por medio, me detalló características importantes para la composición... Antes no me veía parecida y al caracterizarme como ella, me impactó. Me acuerdo que en el casting bromeaban que no podía interpretarlo otra más que yo... Todo fue angelado y lo más lindo fue jugar en equipo, me llevo una gran experiencia laboral y grandes amigos, como Ivos Hochman (en el rol de Páez), Mariano Saborido o el director Felipe Gómez Aparicio. Se generó muy buena onda entre todos. Fito también me hizo buenos comentarios”, destaca sobre la ficción donde la expareja se conoció en 1991, en Punta del Este tras una fiesta de disfraces en la que Roth ofició de anfitriona, casada con el empresario Gonzalo Gil.

Fito Páez y Cecilia Roth en la ficción

Daryna cuenta que Argentina fue una salida ideal a la crisis económica ucraniana para obtener la ciudadanía y un mejor porvenir. Primero Butryk vivió en un hotel para inmigrantes en Balvanera. Luego se mudó a Once y a San Telmo, hasta que finalmente encontró su hogar en Saavedra. Fue en ese barrio donde experimentó por primera vez el deseo de ser actriz. Y aunque hubo cierta resistencia al principio, su mamá después aceptó su sueño artístico y disfrutó su papel en “ATAV 1” y su destaque en “El Amor Después del Amor (Mandarina Contenidos)”.

Daryna Butryk. Fotos: Federico De Bártolo

Según Butryk, le costó dedicarse a su vocación: “Cuando salí del secundario estaba muy perdida, sin saber para dónde ir. Me anoté en Traductorado Público en la UBA porque tenía varios idiomas y sabía ruso, inglés, francés y español... era como la salida más lógica. Pero me angustiaba mucho todas las mañanas tener que ir a Ciudad Universitaria: era triste estudiar algo que no tenía nada que ver con quien yo era e hice un proceso de orientación vocacional, medio a escondidas de mi mamá. En ese test, salieron tres opciones: psicología, artes plásticas y teatro. La mujer del test vocacional me explicó que se podía hacer una carrera de eso y ahí dije: ‘bueno, intento’. Me anoté en el ingreso del IUNA y la EMAD (Escuela Municipal de Arte Dramático) y, después de mucho esfuerzo, entré. Pero estuve un año preparándome en el taller de Julieta Abriola y Guillermo Cacace”.

Daryna Butryk, una artista todo terreno

Daryna Butryk, manifiesta que le atraen todas las disciplinas artísticas. “Si me pongo a pensar mi asignatura pendiente es la música, me encantaría tocar a fondo un instrumento o dominar más mi voz. Hago coro góspel en ‘Afro Góspel Choir’: hay algo en las voces sonando juntas que me emocionan mucho, sus canciones son coloridas y celestiales. También me gusta bailar y la comedia musical. Experimento todo lo artístico. Y lo musical es algo que quiero profundizar más", sostiene quien actúa en la obra ‘La Fundación’, los lunes a las 21 horas en el teatro La Mueca. "El teatro es un lugar mágico. Ahora tengo el placer de actuar con un texto hermoso y sensible de Susana Torres Molina sobre la maternidad y la apropiación de bebés. En junio, estaré en Microteatro y acabo de filmar una serie llamada ‘Frágiles’, que se estrena en julio en Cine Hoyts", agrega.

Daryna Butryk Fotos: Federico De Bártolo

En lo personal, Daryna Butryk celebra que su pareja no sea del medio y que la ayude a tener los pies sobre la tierra. "Estoy muy feliz, hace unos años encontré a una persona que es un engranaje perfecto para mí, no creo en el amor que complete al otro sino el que acompaña y tira siempre para adelante. Creo en el amor y en el equilibrio”, concluye sobre su promisorio futuro.

Agradecimientos: Fotos: Sebastián Arpesella/Netflix y Julieta Horak/[email protected] Peinó: @thepipihair para @mauromaxdebrito. Make up: @veroluna.makeup Prensa: @interpolomk. Ropa: @nerattaoficial. St.: @insidebambi. Asistente de producción: @candelaganuza. @chekkabuenosaires.